Cardi B explica limitações físicas e prepara turnê especial

A rapper Cardi B está se preparando para um dos maiores momentos de sua carreira: a turnê mundial que seguirá o lançamento do aguardado álbum “AM I THE DRAMA?”, previsto para o dia 19 de setembro. Com a responsabilidade de criar um espetáculo à altura de sua popularidade, a artista faz questão de alinhar expectativas com seus fãs.

Em entrevista à Billboard, Cardi foi direta ao comentar sobre suas limitações físicas: “Não consigo me apresentar como Beyoncé. Eu tenho asma! Meus fãs sabem que preciso de pausas para beber água. Mas vou dar o meu melhor”, disse, reforçando a importância de cuidar da saúde mesmo em meio a uma agenda intensa.

Apesar de deixar claro que não pretende imitar outras estrelas, Cardi B tem buscado inspiração em grandes nomes da música. Ela esteve na plateia da “Cowboy Carter Tour”, de Beyoncé, e também revisitou apresentações icônicas da “Celebration World Tour”, de Madonna. A rapper observa não apenas os elementos visuais e performáticos, mas também o impacto cultural que essas turnês proporcionam.

Ainda assim, ela garante que seu próprio espetáculo terá identidade única. “Eu me sinto uma boa performer. Quer dizer, eu era stripper!”, brincou. “Minha turnê não será como nenhuma outra apresentação que já fiz. Vai envolver estética, figurinos e uma forma diferente de estar no palco. Costumo ensaiar por uma ou duas semanas, mas desta vez vou ensaiar por meses”, explicou.

O objetivo é entregar um show que una autenticidade, energia e profissionalismo, ainda que respeitando seus limites de saúde. A aposta em meses de preparação indica que Cardi B está determinada a oferecer algo memorável para seu público.

Cardi B: Lançamento do álbum e planos futuros

Com “AM I THE DRAMA?” prestes a ser lançado, a rapper já sinalizou que os shows começarão “antes do que os fãs imaginam”. Assim que encerrar os compromissos de divulgação, a artista deve mergulhar nos ensaios da turnê, que ainda não teve datas oficiais reveladas.

Cardi B entende que a expectativa é alta. Seu novo trabalho chega em um momento estratégico de sua carreira, no qual busca consolidar-se como uma das maiores artistas de sua geração. “Sem tempo a perder”, afirmou, indicando que o anúncio das apresentações deve ocorrer em breve.

Questionada sobre a possibilidade de assumir o Halftime Show do Super Bowl no futuro, a rapper não descartou. Porém, reconhece que ainda não é o momento ideal. “Em breve, se eu conseguir, terei mais hits, mais experiência e vou botar pra f*der”, declarou, demonstrando confiança em sua evolução artística.

Entre autocrítica e ambição, Cardi B prova que sabe equilibrar expectativas e realidade. Seu próximo passo promete unir autenticidade, preparo e maturidade profissional em uma fase que pode redefinir sua trajetória.