Ed Sheeran prepara álbum “Rewind”, mas lançamento só em 2027

O cantor e compositor britânico Ed Sheeran revelou que já tem outro álbum praticamente pronto, mas os fãs terão de esperar um pouco mais para ouvi-lo. Enquanto o lançamento de “Play” acontece em 12 de setembro de 2025, o próximo projeto, intitulado “Rewind”, só deve chegar ao público em 2027.

Em entrevista à coluna Bizarre do jornal The Sun, Sheeran contou que os dois álbuns foram produzidos ao mesmo tempo. “Fiz Play e Rewind simultaneamente, mas terminamos Play primeiro porque parecia mais emocionante. Rewind está praticamente pronto, acredito que em dois meses ele estará finalizado, mas deve sair apenas nos próximos 18 meses”, afirmou o artista.

“Álbuns gêmeos”, mas com identidades próprias

Embora os dois trabalhos tenham sido concebidos no mesmo período, Ed Sheeran destaca que cada disco trilha um caminho sonoro distinto. “Eles são como álbuns gêmeos, mas com personalidades diferentes. Um mergulha mais na cultura indiana, enquanto o outro se conecta à nostalgia. No fim, acabaram se distanciando em direções próprias”, explicou.

O processo criativo, segundo o cantor, não apresentou grandes dificuldades na seleção de faixas. Ele contou que cada canção tem uma função específica dentro do projeto. “Nem sempre um álbum precisa de dez possíveis singles. O importante é criar músicas que deem propósito à jornada. Azizam, Sapphire, Old Phone e A Little More são exemplos de faixas que estruturam esse caminho dentro de Rewind”, disse.

Essa abordagem demonstra a intenção de Sheeran em entregar ao público mais do que uma coleção de hits, mas sim uma narrativa completa e coesa.

Além das novidades musicais, Ed Sheeran revelou que está se mudando temporariamente para os Estados Unidos com a esposa, Cherry Seaborn, e as duas filhas, Lyra, de cinco anos, e Jupiter, de três. A decisão está ligada à agenda de shows da nova turnê, que terá foco em território americano.

“Estou prestes a me mudar para a América. Como vou fazer uma turnê longa por lá, não faria sentido ficar viajando constantemente entre países. Minha família precisa de estabilidade, então vamos nos estabelecer lá por um tempo”, contou durante participação no podcast 2 Johnnies.

Embora não tenha confirmado o destino exato, a imprensa britânica noticiou recentemente que o cantor adquiriu um apartamento avaliado em £9 milhões no Brooklyn, Nova York. Sheeran já está familiarizado com a vida na cidade: em 2023, ele e Cherry alugaram um imóvel no mesmo bairro durante o processo judicial no qual foi acusado de plágio. O caso, que envolvia a canção “Thinking Out Loud” e a obra “Let’s Get It On” de Marvin Gaye, terminou com a sua absolvição.

Ed Sheeran: Expectativa dos fãs

O lançamento de “Play” já gera alta expectativa, mas a revelação de que “Rewind” está praticamente concluído aumenta ainda mais a curiosidade sobre o futuro da discografia de Sheeran. Mesmo com a longa espera até 2027, o cantor garante que o material já está pronto para emocionar o público.

Com duas novas fases musicais planejadas e uma mudança significativa em sua vida pessoal, Ed Sheeran mostra que segue equilibrando carreira global e família, sempre com foco em entregar autenticidade e propósito em cada projeto.