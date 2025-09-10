Sabrina Carpenter relembra início difícil na Hollywood Records

Sabrina Carpenter é hoje um dos maiores nomes do pop mundial, mas sua trajetória até alcançar o topo das paradas não foi simples. Em recente entrevista concedida ao excêntrico entrevistador Nardwuar, a cantora revelou detalhes sobre a fase em que esteve vinculada à Hollywood Records, gravadora ligada à Disney, e como se sentia negligenciada pela empresa.

Durante a conversa, realizada em uma loja de discos, Sabrina encontrou um exemplar raríssimo de seu primeiro álbum, “Eyes Wide Open” (2015).

A artista se surpreendeu ao descobrir que apenas 200 cópias em vinil foram produzidas para divulgação, sem que ela própria tivesse recebido uma. Com bom humor, mas também em tom de crítica, a cantora afirmou que o selo “não dava a mínima” para ela naquela época.

Apesar de ter lançado quatro álbuns pela gravadora, incluindo “Evolution” (2016) e os dois volumes de “Singular” (2018 e 2019), Sabrina admitiu que sua carreira só ganhou força após a assinatura com a Island Records. “A mudança foi essencial para que eu tivesse mais liberdade artística e suporte verdadeiro”, disse.

A relação de Sabrina com a Hollywood Records começou cedo. Aos 12 anos, ela assinou contrato e acreditava que teria uma trajetória promissora dentro da estrutura da Disney, responsável por revelar diversos artistas. No entanto, a falta de investimento em divulgação e a escassez de material físico fizeram com que a jovem artista sentisse que não era prioridade para o selo.

Hoje, olhando para trás, a cantora enxerga aquela fase como um aprendizado. “Sou grata por ter seguido em frente. Se tivesse ficado ali, talvez não tivesse conquistado o espaço que ocupo hoje”, afirmou. A artista já comentou em outras ocasiões que se sente aliviada por ter se desligado da gravadora.

Sabrina Carpenter: Sucesso consolidado

O cenário mudou completamente nos últimos anos. Atualmente, Sabrina Carpenter é presença constante nas principais paradas musicais do mundo. Seu mais recente álbum, “Man’s Best Friend”, estreou diretamente no topo da Billboard 200, tornando-se o segundo nº1 da carreira após “Short n’ Sweet” (2024), que inclusive rendeu à artista um Grammy.

Na mesma semana, Sabrina também emplacou duas músicas no Top 3 da Billboard Hot 100, consolidando-se como uma das artistas mais influentes da nova geração. Entre seus maiores hits estão “Please Please Please” e “Manchild”, ambos já coroados como nº1 nos Estados Unidos.

Com uma base de fãs fiel e crescente reconhecimento da crítica, Sabrina Carpenter mostra que sua determinação foi decisiva para ultrapassar os obstáculos do início. O que antes parecia descaso da indústria se transformou em combustível para sua ascensão meteórica. Hoje, ela é celebrada não apenas como uma estrela pop, mas como um exemplo de persistência em meio às dificuldades.