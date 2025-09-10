Fiuk nega tentativa de invadir camarim de Travis Scott no The Town

O nome de Fiuk voltou aos holofotes após rumores de que o cantor teria tentado invadir o camarim do rapper norte-americano Travis Scott, durante o after da apresentação no festival The Town. A notícia ganhou repercussão rapidamente, levantando críticas e comentários nas redes sociais.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, o artista decidiu se manifestar publicamente para esclarecer sua versão dos fatos e rebater a polêmica.

Na última segunda-feira (8/9), Fiuk utilizou os stories do Instagram para desabafar sobre o episódio. Sem citar diretamente os veículos que noticiaram a suposta confusão, o cantor refletiu sobre a dificuldade de manter uma postura educada diante das situações: “Eu cheguei a uma conclusão aqui: acho que ser educado hoje, fazer força pra ser maneiro, porque ninguém é perfeito. Tipo, escolher ser legal é difícil”, disse.

O artista também afirmou que tem saído pouco de casa e que sua presença no evento foi algo incomum. “Porra, a única vez que decido sair de casa, que estou saindo pouco… Vou lá e, claro que é muvuca nesses eventos, mas eu curto do meu jeitinho”, comentou.

Bastidores do festival e defesa de Fiuk

Fiuk ainda deu mais detalhes sobre o que aconteceu nos bastidores, especialmente no momento em que Travis Scott deixou a área do evento. Segundo ele, a movimentação acabou causando tumulto, mas sua postura teria sido tranquila. “Foi a hora que a gente estava indo embora. O Travis começou a causar ali, travou tudo. Mano, eu sou de boa, véio. Cada artista é um artista, não me envolvo. Estava ali esperando liberar, mas acho que isso não vende, né? Foda”, completou.

Apesar de sua explicação, o episódio acabou se tornando manchete em vários portais, o que levou sua equipe de assessoria a emitir uma nota oficial. No comunicado, os representantes de Fiuk foram enfáticos: “A informação de que o cantor, compositor e ator Fiuk tentou invadir o camarim de um cantor estrangeiro ou se envolveu em qualquer discussão com um repórter do SBT, não procede”.

A assessoria do artista também aproveitou para esclarecer sobre a suposta treta com o repórter. Segundo eles, a entrevista ocorreu dentro da normalidade, mesmo que o profissional não tenha adotado uma postura adequada. “A entrevista com o jornalista ocorreu normalmente, com todas as perguntas respondidas. Mesmo que o jornalista não tenha seguido de forma profissional e respeitosa, o artista manteve uma postura cordial, e, em nenhum momento, foi agressivo”, afirmou a nota.

A versão de Fiuk e de sua equipe busca reforçar que não houve qualquer tentativa de invasão ou desentendimento nos bastidores do festival. Ainda assim, o episódio mostrou como situações em grandes eventos podem rapidamente ganhar proporções maiores nas redes sociais, muitas vezes divergindo da realidade vivida pelos artistas.

Com o esclarecimento público, Fiuk espera virar a página da polêmica e seguir com seus projetos musicais, deixando claro que sua prioridade continua sendo a carreira e o contato com seus fãs.