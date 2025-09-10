InícioDiversão e Arte
Fiuk nega tentativa de invadir camarim de Travis Scott no The Town

Cantor se pronunciou nas redes sociais após polêmica nos bastidores

Fiuk nega tentativa de invadir camarim de Travis Scott no The Town - (crédito: TMJBrazil)
O nome de Fiuk voltou aos holofotes após rumores de que o cantor teria tentado invadir o camarim do rapper norte-americano Travis Scott, durante o after da apresentação no festival The Town. A notícia ganhou repercussão rapidamente, levantando críticas e comentários nas redes sociais.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, o artista decidiu se manifestar publicamente para esclarecer sua versão dos fatos e rebater a polêmica.

Na última segunda-feira (8/9), Fiuk utilizou os stories do Instagram para desabafar sobre o episódio. Sem citar diretamente os veículos que noticiaram a suposta confusão, o cantor refletiu sobre a dificuldade de manter uma postura educada diante das situações: “Eu cheguei a uma conclusão aqui: acho que ser educado hoje, fazer força pra ser maneiro, porque ninguém é perfeito. Tipo, escolher ser legal é difícil”, disse.

O artista também afirmou que tem saído pouco de casa e que sua presença no evento foi algo incomum. “Porra, a única vez que decido sair de casa, que estou saindo pouco… Vou lá e, claro que é muvuca nesses eventos, mas eu curto do meu jeitinho”, comentou.

Bastidores do festival e defesa de Fiuk

Fiuk ainda deu mais detalhes sobre o que aconteceu nos bastidores, especialmente no momento em que Travis Scott deixou a área do evento. Segundo ele, a movimentação acabou causando tumulto, mas sua postura teria sido tranquila. “Foi a hora que a gente estava indo embora. O Travis começou a causar ali, travou tudo. Mano, eu sou de boa, véio. Cada artista é um artista, não me envolvo. Estava ali esperando liberar, mas acho que isso não vende, né? Foda”, completou.

Apesar de sua explicação, o episódio acabou se tornando manchete em vários portais, o que levou sua equipe de assessoria a emitir uma nota oficial. No comunicado, os representantes de Fiuk foram enfáticos: “A informação de que o cantor, compositor e ator Fiuk tentou invadir o camarim de um cantor estrangeiro ou se envolveu em qualquer discussão com um repórter do SBT, não procede”.

A assessoria do artista também aproveitou para esclarecer sobre a suposta treta com o repórter. Segundo eles, a entrevista ocorreu dentro da normalidade, mesmo que o profissional não tenha adotado uma postura adequada. “A entrevista com o jornalista ocorreu normalmente, com todas as perguntas respondidas. Mesmo que o jornalista não tenha seguido de forma profissional e respeitosa, o artista manteve uma postura cordial, e, em nenhum momento, foi agressivo”, afirmou a nota.

A versão de Fiuk e de sua equipe busca reforçar que não houve qualquer tentativa de invasão ou desentendimento nos bastidores do festival. Ainda assim, o episódio mostrou como situações em grandes eventos podem rapidamente ganhar proporções maiores nas redes sociais, muitas vezes divergindo da realidade vivida pelos artistas.

Com o esclarecimento público, Fiuk espera virar a página da polêmica e seguir com seus projetos musicais, deixando claro que sua prioridade continua sendo a carreira e o contato com seus fãs.

Djenifer Henz - TMJBrazil

    Por Djenifer Henz - TMJBrazil
    postado em 10/09/2025 13:37
