Lady Gaga emociona fãs com declaração apaixonada ao noivo

Depois de conquistar um dos prêmios mais prestigiados do VMA 2025, realizado no último domingo (7), Lady Gaga abriu o coração em um longo texto publicado no Instagram nesta segunda-feira (8). A cantora, que brilhou ao levar o troféu de Artista do Ano, aproveitou o momento para homenagear o noivo, Michael Polansky, destacando o papel fundamental dele na construção da era MAYHEM.

No desabafo, a artista exaltou a parceria criativa e pessoal ao lado do empresário, revelando o quanto ele esteve presente em cada etapa de seu trabalho. “Sonhar com este álbum, fazer o plano, construir cada visão com você, conversar sem parar sobre o que criaríamos e faríamos pelos little monsters foi uma experiência que eu nunca poderia ter imaginado”, escreveu.

Gaga também ressaltou o carinho de Polansky por seus fãs, destacando que o amor compartilhado por eles fortalece ainda mais o relacionamento. “Meu coração se enche de alegria por ver o quanto você os ama, porque temos a chance de amá-los juntos todos os dias. Você é o MEU artista do ano. E o amor da minha vida.”

A intérprete de Abracadabra ainda falou sobre o esforço do noivo durante todo o processo criativo do projeto. “Você trabalha tão, tão duro ao meu lado, do amanhecer ao anoitecer, vivendo a música, as performances e os planos com sangue, suor e lágrimas – ver você junto em cada passo desse ano me faz a garota mais sortuda do mundo.”

Lady Gaga apresenta faixa ‘Vanish Into You’ em programa de TV

Na última segunda-feira (8), Lady Gaga apareceu no programa The Late Show para apresentar uma das faixas do a?bum Mayhem.

Segundo a Billboard, sentada ao piano, Lady Gaga reinventou completamente “Vanish Into You” em uma balada descontraída, enquanto a banda dedilhava as notas na guitarra e no baixo, e ela segurava o microfone, de olhos fechados, interpretando a letra de amor da faixa.

Vale destacar que a música foi escrita por Gaga, juntamente com o produtor Andrew Watt, Henry Walter e seu noivo, Michael Polansky e produzida por Gaga com Watt e Cirkut.

“In the summertime, we were happy just to be alive/ Can I… I vanish into you?”, cantou ela.

Vale lembrar que a turnê Mayhem Ball de Lady Gaga continuará na noite de quarta-feira (10) com o primeiro de três shows em Toronto, no Canadá.

Lady Gaga dedica prêmio de Artista do Ano no VMA 2025 ao noivo

No último domingo (7), Lady Gaga recebeu o prêmio de Artista do Ano no MTV Video Music Awards de 2025 com uma homenagem especial ao noivo.

Segundo a People, a cantora levou para casa um dos maiores prêmios da noite e dedicou a vitória ao noivo Michael Polansky.

“Para o meu parceiro em todas as coisas, Michael, criar este ano com você foi um sonho lindo, lindo”, disse ela. “E você tem sido meu parceiro em cada passo do caminho. Dedico isso a você, ao meu amor.”

De acordo com a publicação, após o discurso, Lady Gaga deixou o VMA, dizendo à plateia que precisava voltar correndo para Manhattan para chegar ao Madison Square Garden, onde apresentaria sua turnê Mayhem Ball.

Vale destacar que ela também dedicou a vitória ao público.

“Obrigada, monstrinhos, meus fãs, por sempre me apoiarem e sempre apoiarem o monstro dentro de mim”, afirmou.

Desde o lançamento, Gaga tem investido pesado na divulgação do projeto. O primeiro single oficial, Disease, saiu em outubro de 2024, seguido por Die With a Smile, que rapidamente se tornou um fenômeno global. Em fevereiro de 2025, foi a vez de Abracadabra ganhar destaque, e em setembro, a faixa bônus The Dead Dance foi apresentada com grande produção no VMA. Agora, com Vanish Into You, a cantora mostra uma faceta mais vulnerável e artística, reforçando a versatilidade do álbum.