Justin Bieber revela nova música de amor para Hailey

Justin Bieber voltou a emocionar os fãs com seu álbum recém-lançado, “SWAG II”, que chegou às plataformas digitais. Entre as faixas, “LOVE SONG” se destaca como uma declaração apaixonada do cantor para a esposa, Hailey Bieber, com quem tem um filho de apenas um ano.

Na música, Justin expressa sentimentos que vão além das letras comuns de pop: “O tempo fica mais bonito com você. Eu me sinto nas nuvens”, canta logo no início, antes de prometer: “Quero ser tudo que você precisa que eu seja / Quero escrever uma música de amor para você, meu bem”. A faixa já é apontada pela gravadora como a grande aposta para as paradas.

O relacionamento de Justin e Hailey teve altos e baixos. O casal se conheceu em 2015, namorou brevemente e reatou em 2018, poucos meses após o cantor encerrar seu namoro com Selena Gomez. Eles oficializaram o casamento naquele mesmo ano e fizeram uma cerimônia reservada para familiares e amigos em 2019. Em agosto de 2024, nasceu o filho do casal, Jack Blues, um sonho antigo de Justin.

Apesar de rumores sobre uma possível crise no casamento, os dois têm mantido uma postura firme de que estão felizes juntos. “LOVE SONG” reforça exatamente essa fase de sintonia entre eles, com uma letra que mistura romantismo e intimidade: Justin promete escrever uma canção que Hailey não conseguirá parar de cantar, enquanto descreve momentos mágicos ao lado da esposa.

Justin Bieber lança SWAG II, seu 7° álbum de estúdio

Nesta sexta-feira (05), o cantor Justin Bieber lançou seu mais novo álbum, SWAG II, uma produção que surge como a continuação direta de seu trabalho anterior, SWAG, lançado em 11 de julho deste ano. O novo disco apresenta uma variedade de colaborações com artistas de destaque, incluindo Tems, Bakar, Hurricane Chris, Lil B e Eddie Benjamin, ampliando a diversidade sonora e os elementos criativos do projeto.

O lançamento foi anunciado de forma inusitada e impactante: na última quinta-feira (04), outdoors com a divulgação do álbum foram espalhados por diversas cidades dos Estados Unidos, surpreendendo os fãs e gerando grande repercussão nas redes sociais. Logo após a estreia de SWAG II, Justin Bieber decidiu unir as duas partes do projeto, transformando o lançamento em uma obra completa com 44 faixas, totalizando 2 horas e 11 minutos de duração.

Este é o segundo lançamento de Justin Bieber em 2025. Antes da divulgação de SWAG II, o cantor vivia um hiato desde o lançamento de Justice, em 19 de março de 2021. O álbum Justice foi responsável por trazer sucessos globais, como Ghost, que já ultrapassa 2 bilhões de reproduções no Spotify; Peaches, parceria com Daniel Caesar e GIVEON, que acumula mais de 1,8 bilhão de plays; e Lonely, com Benny Blanco, que soma mais de 940 milhões de streams na plataforma.

Na primeira parte de SWAG, lançada no início deste ano, Justin Bieber conquistou resultados expressivos, especialmente no Spotify, onde registrou mais de 74,3 milhões de reproduções em apenas 24 horas. Entre os maiores destaques da primeira versão do projeto, estão as faixas DAISIES e YUOKON, que já contabilizam mais de 242 milhões e 118 milhões de plays, respectivamente, reforçando o sucesso imediato do álbum.

O novo lançamento mantém a linha musical do trabalho anterior, equilibrando o lado mais pop do cantor com experimentações sonoras sutis que revelam uma maturidade artística em evolução. Inicialmente, esperava-se que Bieber só lançasse um novo álbum em 2026, fato que surpreendeu seus fãs e gerou intensa discussão entre seguidores. Com a chegada de SWAG II, Justin se posiciona de maneira estratégica para reforçar sua presença na indústria e intensificar a campanha rumo a mais uma possível indicação ao Grammy Awards 2026.

Confira a tracklist do novo álbum de Justin Bieber

1. SPEED DEMON

2. BETTER MAN

3. LOVE SONG

4. I DO

5. I THINK YOU’RE SPECIAL

6. MOTHER IN YOU

7. WITCHYA

8. EYE CANDY

9. DON’T WANNA

10. BAD HONEY

11. NEED IT

12. OH MAN

13. POPPIN’ MY S***

14. ALL THE WAY

15. PETTING ZOO

16. MOVING FAST

17. SAFE SPACE

18. LYIN’

19. DOTTED LINE

20. OPEN UP YOUR HEART

21. WHEN IT’S OVER

22. EVERYTHING HALLELUJAH

23. STORY OF GOD