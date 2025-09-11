Hayley Williams afasta rumores de separação do Paramore

Após o lançamento do aguardado Ego Death At A Bachelorette Party, Hayley Williams precisou lidar com uma onda de especulações que tomou conta das redes sociais: estaria o Paramore chegando ao fim? O boato ganhou força após o rompimento da cantora com o guitarrista Taylor York, parceiro de longa data dentro e fora dos palcos.

Em entrevista à revista The Face, Hayley tratou de pôr fim às desconfianças. Ao lado de Zac Farro e do próprio York, a vocalista garantiu que a banda continua firme. Com bom humor, comentou sobre as pausas naturais do grupo:

“Será que a gente sabe onde está?! Sempre damos grandes intervalos. Para a gente, é o tempo necessário para metabolizar as coisas como pessoas. Não há músicos melhores do que Zac [Farro] e Taylor [York]. Não há artistas melhores do que os Parafour. É simplesmente mágico, cara.”

O novo momento solo da artista também foi tema da conversa. Hayley contou que o álbum nasceu logo após o fim do contrato de duas décadas com a Atlantic Records, encerrado com This Is Why (2023), último disco do Paramore. A liberdade, segundo ela, veio acompanhada de reflexões intensas:

“Achei que seria como uma festa de aniversário: ‘Finalmente terminamos, liberdade’. Mas não se fala muito da dor que pode vir junto com as coisas boas. Foi uma mudança enorme que também me fez pensar: ‘O que vou enfrentar agora?’.”

Novo projeto em alta

Enquanto garante o futuro do Paramore, Hayley segue investindo em sua carreira solo. Ego Death At A Bachelorette Party já vem chamando atenção pela sonoridade e pelas letras confessionais. A tracklist inclui faixas como Ice In My OJ, Glum, Kill Me, Whim, Mirtazapine, Disappearing Man, Love Me Different, Brotherly Hate e Negative Self Talk, além da inédita Parachute, anunciada recentemente.

David Byrne fala sobre parceria com Hayley Williams

O cantor David Byrne concedeu uma entrevista para a revista People, revista amplamente reconhecida por abordar diferentes aspectos da vida das celebridades e por apresentar conteúdos que transitam entre música, cinema, televisão e cultura em geral. Durante a conversa, o ex-integrante da icônica banda Talking Heads falou com entusiasmo sobre sua parceria com Hayley Williams e também comentou a respeito de sua ligação com o Paramore, grupo liderado pela cantora.

Ao recordar o momento em que conheceu o Paramore, David Byrne explicou que a aproximação aconteceu de forma natural e direta, sem formalidades. O convite para a colaboração partiu da própria banda, que já demonstrava interesse em ter Byrne participando de uma de suas músicas. Segundo ele, a experiência foi marcada pela leveza e pela diversão de estar envolvido em um projeto criativo diferente de sua rotina habitual.

“O pessoal do Paramore e a Hayley chegaram até mim e disseram: ‘E aí, você faria uma das nossas músicas?’ E eu fiz. Foi muito divertido. Eles gostaram do que fiz, do que criei com a música.”

Em outro momento da entrevista, David Byrne se deteve a falar sobre a experiência de assistir a uma apresentação de Hayley Williams. O músico destacou a forma intensa com que a cantora conduz seus shows e a maneira autêntica com que estabelece uma relação próxima com o público. Para ele, essa conexão vai além de uma performance, refletindo algo genuíno que torna a artista ainda mais especial.

“Ela tem uma conexão extraordinária com o público. É algo muito sincero e muito próximo, e eu reparei nisso. Achei realmente incrível.”

Ao comentar sobre a parceria que resultou em uma colaboração com Hayley Williams em seu novo álbum, David Byrne revelou que tudo aconteceu de maneira simples e espontânea. A decisão de gravarem juntos surgiu em meio a uma oportunidade inesperada, quando ele soube que a cantora estava na mesma cidade. Para Byrne, bastou uma mensagem para que a ideia se concretizasse rapidamente, levando a um resultado que ele descreveu com grande entusiasmo.

“A colaboração para o álbum aconteceu de forma natural. Eu sabia que ela estava na cidade, então mandei uma mensagem e disse: ‘Quer passar aqui e cantar nessa música?’ E ela disse que sim. E ela arrasou.”

Por fim, David Byrne confirmou que Hayley Williams estará presente em seu novo álbum, intitulado Who Is The Sky?, que tem lançamento marcado para o dia 5 de setembro. A cantora faz parte da faixa What Is The Reason For It?, uma das mais aguardadas colaborações do disco e promete unir o estilo experimental de Byrne à força vocal característica de Hayley.