Bad Bunny revela por que evitou shows nos EUA em nova turnê

Bad Bunny é, atualmente, um dos maiores nomes da música mundial, mas mesmo com sua projeção global, o cantor porto-riquenho tomou uma decisão que surpreendeu muitos fãs: não incluir os Estados Unidos em sua nova turnê internacional, intitulada DeBÍ TIRAR MáS FOToS World Tour.

Em entrevista à revista i-D, o astro explicou que a ausência não tem relação com rejeição ao público norte-americano, mas com um contexto político delicado. Durante o governo de Donald Trump, a equipe do artista avaliou que os shows poderiam ser alvos de operações do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE), que realizava batidas em busca de imigrantes latinos sem documentação legal.

“Não deixei de me apresentar lá por ódio. Já fiz vários shows nos Estados Unidos e todos foram incríveis. Mas havia sempre o medo de que o ICE estivesse do lado de fora do show, e isso nos preocupava muito”, declarou.

Para Bad Bunny, realizar apresentações sabendo que parte do público poderia ser exposta a situações de risco era inaceitável. “A música é para unir, não para gerar medo. Eu não queria que meus fãs latinos se sentissem ameaçados só por irem a um show meu”, explicou.

A posição do artista reflete sua trajetória marcada pelo engajamento em questões sociais. Bad Bunny frequentemente usa sua visibilidade para dar voz a debates sobre imigração, identidade latina e desigualdade. Sua recusa em incluir os EUA nesta turnê, portanto, é também um gesto de solidariedade para com sua comunidade.

Vale lembrar que, nos últimos anos, operações de deportação nos Estados Unidos cresceram em várias cidades, principalmente em estados com grande presença latina. Para o cantor, ignorar essa realidade seria se afastar de quem o acompanha desde o início da carreira.

Bad Bunny:Agenda global de sucesso

Apesar de não passar pelos EUA, a DeBÍ TIRAR MáS FOToS World Tour já é considerada um fenômeno. A estreia acontece em 21 de novembro, na República Dominicana, e seguirá por diferentes continentes, incluindo Ásia, Europa, Oceania, América Central, América do Sul e México.

Segundo a Live Nation, empresa responsável pela produção, os números impressionam: mais de 2,6 milhões de ingressos vendidos, com datas esgotadas até mesmo em shows extras. A turnê será realizada em grandes estádios, consolidando Bad Bunny como um dos artistas de maior alcance da atualidade.

Entre os destaques, está a aguardada estreia do cantor no Brasil. Pela primeira vez, o porto-riquenho se apresentará no país em fevereiro de 2026, com dois shows confirmados no Allianz Parque, em São Paulo, nos dias 20 e 21. A expectativa é de casa cheia, reforçando a força da música latina no cenário mundial.

Com essa escolha, Bad Bunny reafirma não apenas seu impacto artístico, mas também seu posicionamento político e humano. Mesmo distante dos palcos norte-americanos, o cantor segue conquistando multidões e escrevendo sua história como uma das vozes mais influentes da música global.