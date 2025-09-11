Selena Gomez quebra silêncio sobre críticas ao corpo e fala de saúde mental

Selena Gomez, de 33 anos, abriu o coração nesta terça-feira (9) na edição mais recente da revista Allure. A cantora e atriz, conhecida por seu papel em Only Murders in the Building, revelou como os ataques constantes ao seu corpo marcaram sua vida, afetando sua autoestima e saúde mental.

Em um ensaio fotográfico marcante, Gomez falou sobre os anos de body shaming que enfrentou e como isso a deixou vulnerável a problemas emocionais. “Lidei com muitos problemas de peso na minha vida, e isso é algo ao qual sou muito sensível”, comentou. Ela lembrou ainda que alguns comentários surgiram em momentos delicados, quando passava por questões médicas e o corpo refletia essas mudanças.

A artista compartilhou também que faz terapia comportamental dialética (TCD), uma técnica que ajuda a lidar com emoções intensas. “Você precisa estar disposta a se esforçar, e essa parte pode ser complicada”, disse Selena, explicando que pequenos exercícios durante a terapia a ajudam a compreender e processar suas emoções.

Além disso, a cantora comentou sobre os efeitos da medicação que toma para tratar lúpus, que causam variações de peso. “Quando estou tomando, retenho líquido; quando paro, perco peso. Prefiro focar em ser saudável e cuidar de mim mesma”, afirmou.

Selena já havia se manifestado sobre seu corpo em 2022 e 2023, reforçando que aprendeu a ignorar críticas externas. “As pessoas reclamam do meu corpo de qualquer jeito. Hoje, me aceito como sou e me sinto bem”, concluiu.

Selena Gomez reflete sobre seu relacionamento em entrevista

Recentemente, Selena Gomez refletiu sobre seu relacionamento com o noivo Benny Blanco.

Na última terça-feira (9), em uma entrevista de capa para a revista Allure, ela se abriu sobre como seu relacionamento com o noivo poderia não ter dado certo se eles tivessem se conhecido em outro momento.

Segundo a People, ela foi questionada se o timing é tudo e respondeu: “Com certeza“, acrescentando: “Acho que não teria sido nem remotamente madura o suficiente”.

“É estranho pensar que há apenas cinco anos eu não estaria no lugar certo, mas aprendi tantas lições [desde então] que me levaram a ser a melhor parceira possível para Benny. E acredito que o mesmo vale para ele”, disse Selena Gomez. “Ele diz: ‘Nossa, por que perdemos tanto tempo?’ E eu sempre digo: ‘Você não teria gostado de mim naquela época’. Admiro seu coração, sua gentileza, suas peculiaridades… Ele é uma das pessoas mais pé no chão da minha vida e me faz sentir muito normal.”

Vale lembrar que Selena Gomez e Benny Blanco começaram a namorar em 2023, após se conhecerem em 2013. O produtor musical fez o pedido de casamento em dezembro de 2024.

Eles lançaram seu álbum conjunto, “I Said I Love You First”, em março. E recentemente foram a festas de despedida de solteiro com seus amigos.

De acordo com a publicação, Selena Gomez também deu dicas sobre o planejamento do casamento. “Tenho todas as minhas pastas de inspiração (de tanto navegar pelo Pinterest) para o casamento, para cozinhar, para o estilo… não tenho certeza de qual caminho vamos seguir“, disse ela.

Ela falou anteriormente sobre o momento certo para seu relacionamento com Benny em uma entrevista conjunta em fevereiro para a revista Interview. Quando questionada sobre conselhos sobre relacionamentos, Selena Gomez disse que não tinha “a vida resolvida de forma alguma”, mas se concentrou na importância de como ele a trata.

“Minha perspectiva sobre isso, de forma simplista, é que realmente me sinto valorizada. Me sinto vista. Me sinto respeitada. E acho que é tudo o que eu sempre quis“, afirmou.

“Eu meio que estive sozinha no mundo. Fiquei sozinha por cinco anos antes de começarmos a namorar, e acho que isso realmente me ajudou a apreciar alguém como Ben.“, acrescentou.

“Ele fica tão estranho quando eu digo isso, mas, sinceramente, 10 anos atrás, eu não estava em um momento da minha vida em que pudesse aceitar o tipo de paciência, o tipo de amor incondicional que ele me dá”, concluiu.

Selena Gomez prepara casamento secreto com Benny Blanco

Selena Gomez vai dar o próximo passo em seu relacionamento com Benny Blanco: o casal se prepara para oficializar a união no final de setembro, em uma cerimônia exclusiva no sul da Califórnia. A informação foi divulgada pelo TMZ na última sexta-feira (5).

O local exato do casamento é mantido em sigilo absoluto. Os convidados serão levados de um ponto de encontro em Montecito, Santa Barbara, para o espaço onde acontecerá a celebração, garantindo total privacidade aos noivos e aos presentes.

Antes do grande dia, Selena e Benny já curtiram suas despedidas de solteiro. Enquanto o produtor musical celebrou em Las Vegas, a cantora e atriz passou momentos de lazer em Cabo San Lucas, no México, e compartilhou registros inéditos com seus fãs no fim de agosto.

Ao voltar para os Estados Unidos, Selena foi fotografada ao lado de amigas em moletons personalizados, estampados com corações rosa e a sigla “S+B”, referência à união do casal.