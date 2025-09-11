Ed Sheeran esclarece rumores sobre mudança para os Estados Unidos

Ed Sheeran voltou a ser alvo de especulações na imprensa internacional após declarações feitas no The 2 Johnnies Podcast, onde mencionou, de forma descontraída, a possibilidade de se “mudar” para os Estados Unidos.

O comentário rapidamente gerou manchetes que apontavam uma suposta decisão do cantor de abandonar o Reino Unido. Diante da repercussão, Sheeran utilizou suas redes sociais para colocar fim aos boatos e reforçar que sua base continua sendo a Inglaterra.

Durante a entrevista, Sheeran comentou que estaria se mudando para os Estados Unidos, destacando que parecia ser um dos poucos artistas a ir na contramão de celebridades que, recentemente, têm deixado o país norte-americano em busca de novos destinos.

“Estou prestes a me mudar para os Estados Unidos. Acho que posso ser a única pessoa a se mudar para lá. Vou fazer uma turnê por lá por um tempo, e como tenho família, não posso ficar entrando e saindo. Vamos nos estabelecer lá”, disse o músico no podcast.

A fala foi suficiente para que veículos de comunicação interpretassem a declaração como uma mudança definitiva, levantando até hipóteses de que fatores como impostos poderiam estar por trás da decisão.

Poucas horas depois, Sheeran usou seu perfil no Instagram para esclarecer os rumores. Em um storie, ele afirmou que a imprensa estaria “forçando uma narrativa” sobre britânicos que estariam deixando o Reino Unido.

“É muito mais fácil esclarecer as coisas aqui, então estou aqui para esclarecer porque definitivamente há uma narrativa que a imprensa está tentando empurrar de que as pessoas querem sair do Reino Unido por algum motivo. Não vou me mudar. Vou sair em turnê com minha família e me mudar para o continente em que estou viajando. Não quero ir de Londres para San Diego, obviamente”, escreveu.

O cantor também fez questão de negar qualquer relação da polêmica com questões fiscais. “Além disso, isso não é uma questão de imposto, é nos EUA, não nos Emirados Árabes Unidos. Sempre pagarei impostos no Reino Unido, porque é onde moro”, reforçou.

Ed Sheeran: Família na estrada

O que realmente motivou a declaração de Sheeran é a logística de sua próxima turnê. O artista explicou que, para evitar longas viagens e manter proximidade com sua esposa, Cherry, e suas filhas, Lyra e Jupiter, a família irá acompanhá-lo durante as apresentações em território norte-americano. Dessa forma, a ideia é apenas facilitar a rotina entre os compromissos profissionais e a vida pessoal, sem qualquer intenção de se desligar de suas raízes no Reino Unido.

O episódio mostra como falas casuais podem rapidamente se transformar em grandes especulações quando envolvem artistas do porte de Ed Sheeran. Apesar dos rumores, o cantor mantém sua posição firme: sua residência segue sendo a Inglaterra, e a estadia nos Estados Unidos será apenas temporária e estratégica para o sucesso de sua nova turnê.

No fim, Sheeran demonstra que, acima de qualquer boato, o equilíbrio entre carreira e família segue sendo sua prioridade.