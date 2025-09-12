Britney Spears sai em defesa de Justin Bieber

Britney Spears surpreendeu os fãs nesta semana ao sair em defesa de Justin Bieber, que vem sendo alvo de críticas por compartilhar imagens íntimas com o filho na divulgação de seu novo álbum, “Swag II”.

Nas fotos promocionais, divulgadas em 5 de setembro, Bieber aparece sem camisa, vestindo jeans sobre uma calça de moletom e segurando o pequeno Jack Blues, de apenas 1 ano, fruto do casamento com Hailey Baldwin Bieber. O detalhe que gerou polêmica foi o cenário: registros em preto e branco feitos dentro da casa do cantor, algo que muitos internautas apontaram como “exposição excessiva da intimidade”.

A reação de Spears veio em 9 de setembro, quando a cantora de 43 anos repostou uma das imagens em seu Instagram com uma legenda direta:

“Que vergonha de quem julgou minha casa de pijama!!! Estou apaixonada por essa foto!!! Tão linda!!!”, escreveu, elogiando o registro assinado pelo fotógrafo @lilbieber.

A defesa pública chamou atenção por vir logo após Britney ter usado as redes sociais para relembrar momentos delicados de sua vida pessoal, incluindo o fim do casamento com Sam Asghari, finalizado oficialmente em maio deste ano.

Enquanto isso, Bieber segue compartilhando registros do cotidiano com Jack, sempre mantendo o rosto do bebê protegido. Um dia antes da declaração de Britney, o cantor postou imagens curtindo um passeio de caiaque com o filho, reforçando sua imagem de pai dedicado.

Britney Spears revela fase difícil e trauma após afastamento dos filhos

Britney Spears voltou a emocionar seus fãs com um desabafo profundo em seu perfil no Instagram. Em uma publicação acompanhada por uma imagem sensual, a artista revelou detalhes de um dos períodos mais dolorosos de sua vida: os anos em que esteve distante dos filhos, Sean e Jayden, sem poder estabelecer qualquer contato.

A cantora, conhecida como a “Princesa do Pop”, descreveu esse momento como “os anos mais difíceis” que já enfrentou. Britney contou que, por três anos, não pôde fazer ligações nem enviar mensagens para os filhos, experiência que a deixou em estado de choque. Em suas palavras, o mecanismo que encontrou para lidar com a dor foi a negação.

“Meu segredo para sobreviver foi a negação e muitas lágrimas”, escreveu a artista, que está afastada dos palcos desde 2018.

No mesmo desabafo, Britney Spears também mencionou sua relação com o ex-marido, Sam Asghari, de quem se separou em 2023, apenas um ano após oficializar a união. Ela admitiu que, em certos momentos, o casamento parecia servir como uma distração diante do sofrimento causado pelo afastamento dos filhos.

“É estranho… Eu e Sam éramos casados, mas às vezes parecia quase uma distração falsa para me ajudar a lidar com aquilo”, explicou.

A artista acrescentou que, apesar de gostar de sua casa, o ambiente estava carregado de memórias dolorosas e situações traumáticas, o que tornou a convivência ainda mais difícil. Britney resumiu:

“Acredito que, embora eu amasse minha casa, havia abuso e trauma demais lá dentro.”

Britney Spears: Caminho para a cura e rumores sobre retorno à música

Mesmo após tanta dor, Britney afirma que começa a sentir sinais de recuperação emocional. Ela relatou que voltou a sentir fome com intensidade, descrevendo isso como uma sensação nova, quase infantil.

“Hoje percebo que estou me curando, porque voltei a sentir fome, como uma criança ou um bebê. Quando como, parece que é a primeira vez que estou comendo na vida”, disse.

Além das revelações pessoais, rumores indicam que Britney pode estar se preparando para um retorno à música. Um produtor musical afirmou recentemente que a cantora está aceitando demos para selecionar faixas para um possível novo álbum. Bentley Robles, responsável pela declaração, chegou a divulgar um trecho de uma música que teria sido recusada por ela, aumentando ainda mais a expectativa entre os fãs.

O desabafo de Britney Spears reacendeu discussões sobre saúde mental, traumas e as dificuldades enfrentadas por artistas sob intensa exposição pública. Ao mesmo tempo, trouxe esperança aos admiradores, que aguardam ansiosamente por um futuro mais leve para a estrela e, quem sabe, pelo aguardado comeback musical que já movimenta a indústria.