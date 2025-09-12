Filha de Michael Jackson desabafa sobre ataques com fotos da autópsia do pai

Paris Jackson, filha de Michael Jackson, voltou às redes sociais para falar sobre um dos capítulos mais dolorosos de sua vida: a exposição à morte do pai. O astro do pop morreu em 2009, aos 50 anos, vítima de uma overdose acidental de anestésicos. Desde então, Paris convive não apenas com o luto, mas também com ataques virtuais cruéis, que incluem o envio e a marcação em fotos da autópsia do cantor.

De acordo com a colunsita Fábia Oliveira, do portal Metrópoles. O recente assassinato do influenciador norte-americano Charlie Kirk foi o gatilho para que Paris se manifestasse em seus stories no Instagram. Ela disse compreender a dor da família do político, mesmo sem compartilhar de sua visão ideológica, e aproveitou para desabafar sobre a própria experiência.

Em sua publicação, Paris foi direta ao classificar como “psicopatas” as pessoas que ainda hoje a marcam em imagens da autópsia do pai. Segundo ela, essa prática demonstra a falta de empatia e humanidade nas redes sociais, onde a dor alheia muitas vezes se transforma em alvo de crueldade.

“Como alguém que é marcada online nas fotos da autópsia do meu pai por psicopatas, sinto muito pela esposa e pelos filhos [de Charlie Kirk]”, escreveu Paris. O desabafo mostra que, mais de 15 anos após a morte de Michael Jackson, a artista ainda enfrenta diariamente ataques relacionados a uma ferida que nunca cicatrizou por completo.

Um dos pontos mais marcantes de sua fala foi a escolha de se posicionar a favor do respeito, mesmo sem concordar politicamente com Kirk. Paris destacou que não é preciso compartilhar ideologias para se colocar no lugar do outro. Para ela, a perda de alguém querido transcende qualquer debate político e deve ser tratada com dignidade.

“Não preciso concordar com a opinião política de ninguém para me sentir assim. Meus pensamentos e orações estão com eles”, completou.

A herança de Michael Jackson e o peso do sobrenome

Paris Jackson sempre carregou consigo a herança de ser filha de uma das maiores lendas da música mundial. Mas junto da notoriedade, veio também a exposição a críticas, julgamentos e ataques. Desde muito jovem, ela precisou lidar com a curiosidade pública em relação à vida privada de seu pai e à forma como ele morreu.

Hoje, adulta e consolidada como artista, modelo e ativista, Paris usa suas plataformas para expor as consequências da cultura digital baseada em ódio e para pedir empatia. O desabafo recente é também um alerta sobre como a violência virtual pode perpetuar traumas e afetar a saúde mental de quem já viveu perdas irreparáveis.