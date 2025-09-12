Ana Castela debocha de rumores com Zé Felipe em vídeo divertido

Ana Castela voltou a ser destaque nas redes sociais nesta semana, mas não apenas por sua música. A cantora decidiu brincar com os comentários que a envolvem em um possível romance com Zé Felipe e recriou, de forma bem-humorada, o vídeo que havia viralizado no último fim de semana.

Na gravação original, feita durante um churrasco em sua casa, o cantor apareceu ao fundo de uma filmagem feita por Kátia Garcia, amiga da sertaneja, que registrava o famoso brinquedo Labubu. O detalhe foi suficiente para gerar uma onda de comentários sobre a presença de Zé Felipe na residência da artista.

Sabendo da repercussão, Ana resolveu transformar a situação em conteúdo leve e divertido para os fãs. Com boné e moletom, ela repetiu a cena, desta vez acompanhada da mãe, Michele Castela, que ficou responsável por filmar o boneco enquanto a filha imitava a fuga desajeitada de Zé Felipe da câmera.

Mais do que uma simples brincadeira, a atitude de Ana Castela mostra como a cantora tem usado o humor como ferramenta para lidar com a pressão da fama. Ao debochar da situação, ela afasta a ideia de constrangimento e cria proximidade com o público, que se diverte junto com ela.

Nas redes sociais, os comentários foram imediatos: “Eu amo um deboche”, escreveu uma seguidora no X, antigo Twitter. Outra fã destacou a inteligência da artista: “Faz do limão uma limonada e ainda diverte todo mundo”.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles. Esse tipo de reação mostra que Ana compreende o poder das redes e sabe que rir de si mesma pode ser uma forma de neutralizar críticas e especulações. Em vez de negar ou confirmar boatos, ela os transforma em entretenimento, mantendo-se no centro das conversas de forma positiva.

Apesar do clima descontraído, a repercussão sobre um possível romance com Zé Felipe não diminuiu. Os dois têm sido vistos juntos em diferentes momentos, o que alimenta ainda mais a curiosidade do público. Recentemente, Ana foi questionada sobre sua vida amorosa durante um show em Montividiu, Goiás.

Quando o apresentador Cristian Gomes perguntou como estava seu coração, ela respondeu de maneira leve e irônica, evitando dar respostas diretas. A postura reforça o estilo da cantora: lidar com os rumores sem perder o bom humor, mantendo sua vida pessoal sob reserva, mas sem afastar os fãs.

Ana Castela: Entre a música e a vida pessoal

Conhecida como a “boiadeira” do sertanejo, Ana Castela já consolidou seu espaço na música com sucessos que alcançam milhões de reproduções. Mas além da carreira artística, ela também tem se mostrado habilidosa em lidar com a curiosidade do público. Ao transformar boatos em piadas, ela cria uma narrativa própria, leve e estratégica.

Assim, Ana segue mostrando que, no universo das celebridades, rir de si mesma pode ser a melhor resposta para rumores — e ainda fortalecer a conexão com sua base de fãs.