Demi Lovato agita fãs com indícios de lançamento surpresa

Os fãs de Demi Lovato ganharam um motivo para comemorar: o próximo álbum da cantora, que muitos imaginavam só chegar em 2026, pode estar mais próximo do que se pensava. Na última segunda-feira (8), o fandom notou movimentações suspeitas no TikTok que indicam que o sucessor de HOLY FVCK (2022) pode ser lançado em outubro deste ano.

Tudo começou com um perfil no TikTok, aparentemente ligado à própria Demi, que trouxe pistas sobre a data de lançamento do single Fast, marcada para 1º de agosto. Agora, o mesmo perfil mudou seu usuário, revelando a data 24 de outubro, acendendo rumores de que o novo álbum pode estrear nesse mesmo dia. Entre os fãs, também cresce a especulação de que o projeto se chamará Here All Night, título do segundo single, que será lançado nesta sexta-feira (12).

Apesar da empolgação, nem tudo são flores. Muitos lovatics demonstram frustração com a divulgação das novas músicas da artista. Mesmo após o sucesso de Fast, eles apontam que a ausência de apresentações ao vivo, entrevistas e a falta de performance no VMA 2025 — premiação em que Demi estava indicada na categoria “Música do Verão” — deixou a divulgação aquém do esperado.

“Demi Lovato você morreu”, brincou um fã nos comentários do TikTok, refletindo a frustração que circula entre o público nas redes sociais. Para eles, a cantora poderia ter se aproveitado da premiação, mesmo sem subir ao palco, para fortalecer a visibilidade de sua nova fase pop.

Demi Lovato relembra fase com extraterrestres e reflexões

Demi Lovato sempre foi uma artista que não teve medo de se expor e compartilhar suas vivências mais intensas com o público. Entre turnês, novos álbuns e momentos delicados da vida pessoal, um dos capítulos mais inusitados de sua trajetória foi a época em que decidiu investigar a existência de extraterrestres. Esse período ficou marcado pela produção do programa Unidentified with Demi Lovato (2021), exibido pela plataforma Peacock.

A proposta do projeto era ousada: ao lado do melhor amigo Matthew Scott Montgomery e da irmã Dallas Lovato, a cantora embarcava em viagens e experiências em busca de OVNIs, fenômenos paranormais e até possíveis encontros com seres de outro planeta. Em um dos episódios, ela chegou a cantar para uma suposta presença extraterrestre, o que chamou bastante atenção da mídia e do público.

Em entrevista recente ao podcast Just Trish, Demi comentou essa fase com mais leveza e até certo distanciamento. Ela contou que, naquele momento da vida, estava fumando bastante maconha e isso influenciava diretamente suas percepções. Segundo a própria artista, a mistura entre crença no paranormal e o uso da substância acabou dando um tom “muito chapado” ao projeto.

Apesar da declaração descontraída, Demi fez questão de reforçar que acredita no universo do paranormal. Para ela, não há dúvidas de que existam dimensões e formas de vida além da humana. No entanto, reconhece que o programa reflete também um período de intensa busca interior, em que experimentava novas formas de espiritualidade e identidade.

Essa fase coincidiu com outro marco importante em sua vida: o anúncio público de que se identificava como uma pessoa não-binária, preferindo ser tratada com pronomes neutros. Em 2023, Demi revelou que voltou a adotar pronomes femininos, explicando que a exigência constante de corrigir e educar as pessoas sobre sua identidade se tornou cansativa. Para a artista, esse foi mais um exemplo de como sua vida pessoal e espiritual esteve em constante transformação.

Demi Lovato: O legado dessa experiência

Embora Unidentified with Demi Lovato tenha durado apenas quatro episódios e não tenha sido renovado para novas temporadas, deixou uma marca curiosa em sua carreira. O projeto mostrou uma artista vulnerável, aberta a novas interpretações da realidade e disposta a se expor sem medo de julgamentos.

Hoje, Demi encara essa fase com humor e consciência. Para ela, mais do que uma busca literal por alienígenas, aquele período foi parte de uma jornada de autoconhecimento. Ao revisitar essa experiência, a cantora reforça a imagem de uma artista em constante reinvenção – que não se prende a rótulos e encara a vida como uma sucessão de fases de descobertas.