Ice Spice revela conselho inspirador de Taylor Swift

A parceria entre Taylor Swift e Ice Spice nasceu em 2023, quando a estrela pop convidou a rapper do Bronx para participar do remix de “Karma”. Desde então, as duas construíram uma amizade que vai muito além dos palcos — e agora Ice Spice revelou como a cantora tem sido uma influência marcante em sua trajetória.

Em entrevista de capa para a revista Nylon, publicada na última quarta-feira (10), a rapper de 25 anos contou que os conselhos de Swift continuam a guiá-la em momentos de insegurança.

“O legal da Taylor é que ela mantém tudo tão real”, disse. “Uma das coisas mais importantes que ela me disse foi: ‘Enquanto você continuar fazendo música, tudo vai ficar bem’. Eu nunca esqueci isso.”

Segundo Ice, o vínculo entre as duas não se resume ao trabalho. “A gente fala sobre comida, sobre coisas simples do dia a dia. Mas quando estou em dúvida, com bloqueio criativo ou sem confiança, lembro das palavras dela. Isso me marca até hoje”, afirmou.

A amizade já foi celebrada publicamente: Swift levou a rapper ao palco durante a Eras Tour em Nova Jersey, no MetLife Stadium lotado, para a estreia ao vivo do remix de “Karma”. Fora dos palcos, elas também foram vistas lado a lado em momentos descontraídos, incluindo aparições conjuntas nos dois últimos Super Bowls, apoiando o noivo da cantora, o jogador Travis Kelce, astro do Kansas City Chiefs.

Após passar parte de 2025 longe dos holofotes, Ice Spice volta a aquecer sua carreira. Além de encerrar rumores de rivalidade com Latto, lançou em setembro a colaboração “Gyatt” e já prepara novidades: um single chamado “Baddie Baddie”, que traz samples do clássico “Bad Girls”, de M.I.A.

Com a carreira em expansão e o apoio de uma das maiores artistas do planeta, Ice Spice mostra que segue determinada a se firmar como uma das vozes mais fortes da nova geração do rap.

Ice Spice e Latto lançam o single ‘Gyatt’

Ice Spice e Latto encerraram sua rivalidade, surpreendendo os fãs com a colaboração Gyatt, que chegou aos serviços de streaming.

Segundo a Billboard, não está claro exatamente o que fez a dupla de rappers virar a página e reatar a amizade, mas os fãs receberam a dupla de braços abertos.

Vale destacar que a arte da capa mostra Latto e Ice Spice no ringue de luta livre com “Gyatt” escrito na parte superior, o que pode ser uma pista sobre videoclipe que será lançado na sexta-feira (5).

Vale lembrar que a rivalidade entre Ice Spice e Latto começou em 2023 e elas continuaram a trocar farpas no ano passado em sucessos da Billboard Hot 100, como “Sunday Service” e “Think U the Shit (Fart)”.

Latto também criticou Ice em sua matéria de capa da Billboard de 2024, enquanto aparentemente menosprezava sua habilidade no rap, dizendo que nem valeria a pena participar de uma batalha de rap, segundo a publicação.

“Se eu fosse participar [de uma batalha], teria que ser com alguém com quem eu sinta que vou brigar de igual para igual”, disse Latto. “Eu realmente não quero dizer isso como uma ofensa. Ela iria querer fazer isso?”

O single mais recente de Latto foi lançado em maio, “Somebody” e ela também fez uma aparição no álbum PARADISE, de Young Nudy.

Ice Spice compartilha trecho de música inédita no Instagram

Ice Spice divulgou um trecho de um novo single nas redes sociais, deixando o fãs curiosos.

Segundo a Billboard, a rapper postou um clipe no Instagram dançando ao som do single, que a mostra rebolando de shorts jeans, jaqueta de couro vermelha e sandálias azuis de tiras. Desde então, sua conta na rede social conta com apenas 2 publicações referentes a nova era.

Vale destacar que Ice Spice recebeu carinho na seção de comentários da publicação, que incluiu elogios do namorado Sauce Gardner, além de Kali Uchis, Kehlani, Cash Cobain e Soulja Boy.

A rapper de 25 anos repete “baddie, baddie” ao longo da música, o que levou os fãs a pensarem que esse poderia ser o título de seu próximo single.

Neste novo single, ela toca um sample de “Bad Girls“, single de 2012 de M.I.A. Vale lembrar que a faixa foi lançada em janeiro de 2012. A faixa produzida por Danja alcançou a 10ª posição na parada Dance Digital Songs Sales.

De acordo com a publicação, 2025 tem sido um ano bem tranquilo para Ice Spice no cenário musical. Ela ainda não lançou um single solo, mas participou do remix de “Gnarly“, do KATSEYE, em junho. Ice Spice também estreou no cinema com uma participação no filme Highest 2 Lowest, de Spike Lee, que está em cartaz nos cinemas dos Estados Unidos e é estrelado por Denzel Washington ao lado de A$AP Rocky.

Vale mencionar que ela ainda não divulgou a data de lançamento da nova faixa.

Ela fará sua estreia como dubladora no próximo filme Bob Esponja: A Busca por Calça Quadrada. Ice também gravará uma nova música para o filme, que será lançado em dezembro.