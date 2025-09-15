Sabrina Carpenter se surpreende com polêmica em capa de álbum

InícioDiversão e Arte
Sabrina Carpenter, de 26 anos, se viu no centro de uma controvérsia após o lançamento de seu sétimo álbum, Man’s Best Friend, lançado no mês passado. A arte da capa, que mostra a cantora de joelhos enquanto um homem puxa suavemente seu cabelo, provocou críticas e debates nas redes sociais.

Em entrevista à rádio NPR, a artista explicou que a escolha da imagem tinha um significado pessoal e simbólico. “Fiquei surpresa, principalmente porque, na minha mente, a capa refletia uma brincadeira delicada entre um homem e meu cabelo. Havia muitas metáforas sobre relações emocionais e a ideia de ‘melhor amigo do homem’. Para mim, fazia sentido dentro do contexto das músicas e do que compartilho com meus amigos e família”, comentou.

Sabrina já havia alertado que o disco não é voltado para públicos conservadores, mas destacou que o objetivo principal é diversão e leveza. “Às vezes, minhas letras podem parecer ousadas. Mas quando vejo jovens cantando junto comigo em shows, percebo que é apenas diversão. Nada mais que isso”, afirmou em participação no CBS Mornings.

O álbum, que combina letras provocativas e melodias envolventes, já chegou ao topo das paradas nos EUA, consolidando a artista como uma das mais ousadas da nova geração da música pop.

Sabrina Carpenter celebra sucesso de “Man’s Best Friend”

Na última quarta-feira (10), a cantora Sabrina Carpenter usou suas redes sociais para compartilhar sua gratidão com os fãs após o lançamento de seu sétimo álbum de estúdio, “Man’s Best Friend”. A artista celebrou o marco de alcançar o primeiro lugar entre os álbuns mais vendidos nos Estados Unidos, além de conquistar a melhor semana de vendas de toda a sua carreira, resultado que a deixou emocionada e orgulhosa.

Ao comentar sobre esse feito, Sabrina Carpenter destacou a importância do apoio incondicional de seus admiradores e ressaltou como esse carinho tem sido essencial em sua trajetória. Em suas palavras, ela afirmou:

“Vocês fizeram de Man’s Best Friend meu segundo álbum a chegar ao #1 e meu maior debut de todos os tempos. Isso é muito surreal!!! Sinto-me tão sortuda por ter tanto amor e apoio lindo ao meu redor.”

Depois de agradecer aos fãs, a cantora voltou sua atenção aos colaboradores que fizeram parte da criação do disco. Ela enfatizou o quanto a parceria com sua equipe foi significativa e descreveu a experiência de compor e produzir as músicas como algo marcante e transformador. Sobre isso, Sabrina Carpenter declarou:

“Fazer este álbum com Jack, Amy e John foi um dos momentos mais puros, saudáveis e eletrizantes da minha vida, e ver a forma como todos vocês estão se conectando com ele me faz sentir a garota mais sortuda do mundo.”

Por fim, a artista concluiu sua mensagem celebrando não apenas o sucesso comercial, mas também a conexão afetiva que o projeto criou com seu público. Demonstrando gratidão e entusiasmo, ela disse:

“Obrigada por ouvirem (de cima a baixo!!!) e obrigada por trazerem este álbum para suas vidas e se divertirem tanto com ele, eu também estou me divertindo.”

O novo álbum de Sabrina Carpenter, “Man’s Best Friend”, vendeu 160 mil cópias em vinil somente na primeira semana de lançamento. Com esse desempenho expressivo, a cantora entrou para o top 10 das maiores semanas de vendas de um álbum em vinil desde que a Luminate iniciou o monitoramento do mercado, em 1991. Atualmente, o disco figura na nona posição do ranking.

Sabrina Carpenter é hoje um dos maiores nomes do pop mundial, mas sua trajetória até alcançar o topo das paradas não foi simples. Em recente entrevista concedida ao excêntrico entrevistador Nardwuar, a cantora revelou detalhes sobre a fase em que esteve vinculada à Hollywood Records, gravadora ligada à Disney, e como se sentia negligenciada pela empresa.

