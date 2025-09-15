Selena Gomez revela segredo do sucesso do romance com Benny Blanco

Selena Gomez abriu o coração sobre seu relacionamento com o noivo Benny Blanco em entrevista de capa à revista Allure, publicada nesta terça-feira (9). A atriz e cantora, de 33 anos, destacou como o timing perfeito foi determinante para que a relação florescesse.

“Com certeza, o momento certo é tudo. Há cinco anos, eu não teria maturidade suficiente para isso”, afirmou Gomez, refletindo sobre as lições que a vida lhe ensinou e que a prepararam para ser uma parceira mais completa.

A estrela de Only Murders in the Building elogiou o caráter de Blanco, de 37 anos: “Ele é pé no chão, gentil e tem pequenas peculiaridades que adoro. Ele me faz sentir normal, e isso é raro”, disse. Selena ainda comentou sobre o passado: “Ele pergunta: ‘Por que perdemos tanto tempo?’ E eu sempre digo: ‘Você não teria gostado de mim naquela época’.”

O casal se conheceu em 2013, através da mãe de Gomez, Mandy Teefey, mas só começou a namorar em 2023. Em dezembro de 2024, Blanco fez o pedido de casamento, e juntos lançaram o álbum I Said I Love You First em março deste ano. Recentemente, os dois celebraram suas despedidas de solteiro com amigos próximos, preparando-se para o grande dia.

Sobre o planejamento do casamento, Selena revelou seu entusiasmo e curiosidade: “Tenho várias pastas de inspiração no Pinterest para tudo: decoração, gastronomia, estilo… ainda não decidimos o caminho final, mas estou animada.”

Gomez também refletiu sobre o período em que esteve solteira antes de Blanco: “Fiquei sozinha por cinco anos, e isso me ajudou a valorizar alguém como ele. Dez anos atrás, eu não estaria pronta para o tipo de paciência e amor incondicional que ele oferece.”

Demi Lovato relembra amizade com Selena Gomez

Na última quinta-feira (11), a cantora Demi Lovato foi a convidada especial do podcast Just Trish, apresentado por Trisha Paytas. A artista está em fase de divulgação de seu mais recente single, “Here All Night”, que integrará seu novo projeto musical. Durante a conversa, Demi abordou detalhes sobre o próximo álbum, relembrou como conheceu sua amiga Selena Gomez e contou sobre os primeiros passos de sua carreira artística.

Ao relembrar sua infância e o início de sua trajetória artística, Demi Lovato contou que seus planos poderiam ter sido bem diferentes se não fosse pela entrada da Disney em sua vida. Ela recordou o momento em que a oportunidade surgiu e como isso a afastou de outros caminhos.

“Eu teria provavelmente tentado o American Idol se a Disney não tivesse entrado em cena. A Disney apareceu quando eu já estava participando de testes. Aos oito anos, fiz parte do programa Barney e Seus Amigos e, curiosamente, Selena Gomez também estava lá comigo.”

Em seguida, a cantora falou sobre como a amizade com Selena Gomez começou ainda na infância e destacou que o acaso foi determinante para que elas se aproximassem. Ela também descreveu os primeiros passos que deu em busca de oportunidades após a experiência em Barney.

“O mundo é pequeno. Nós nos conhecemos na fila do teste e nos tornamos amigas depois disso. Então, após o Barney, comecei a participar de concursos de beleza. Mais tarde, retornei ao programa e, em seguida, passei a fazer testes para comerciais e programas de TV.”

Ao refletir sobre as dificuldades que enfrentou na carreira, Demi Lovato lembrou de um período em que não conseguia trabalho algum. Nesse momento, ela decidiu se voltar para a música de maneira mais intensa, transformando essa frustração em motivação.

“Entrei em um período de seca, não conseguia nenhum trabalho. Foi então que decidi me dedicar à música e investir todo o meu tempo livre nisso, com meu violão e meu piano.”

Demi Lovato detalha faixas do novo álbum

Durante a entrevista, a cantora também compartilhou suas impressões sobre o novo álbum e explicou que as músicas refletem exatamente como ela se sente nesta fase da vida. Para Demi Lovato, o disco é marcado por confiança, sensualidade e ousadia, mas também reserva momentos emocionais.

“Há muitas músicas sensuais no álbum com as quais me identifico totalmente. Eu me sinto sensual, confiante, e quero que isso transpareça na minha música. Muitas delas são divertidas e atrevidas, é assim que me sinto agora. Algumas, no entanto, são emocionais… por exemplo, há uma balada no álbum.”

Por fim, ela fez questão de comparar esse novo trabalho com seus projetos anteriores. Demi ressaltou que, embora ainda preserve sua identidade vocal, a proposta desta vez é explorar uma energia diferente, mais vibrante e dinâmica.

“Normalmente, costumo incluir mais baladas nos meus álbuns porque gosto de mostrar minha voz, mas esse álbum é mais sobre energia e vibração, o que é muito legal. Ainda mostro minha voz, não me interpretem mal, mas desta vez é apenas uma abordagem diferente, e isso representa uma fase especial para mim. Estou muito animada.”

O próximo lançamento marca o fim de um hiato de mais de três anos sem novidades. O último trabalho de Demi Lovato foi o álbum HOLY FVCK, divulgado em 19 de agosto de 2022, que consolidou sua fase voltada para o rock.