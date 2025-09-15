Mari Fernandez define data do casamento com Júlia Ribeiro

Mari Fernandez, uma das maiores vozes do sertanejo atual, compartilhou novidades sobre um dos momentos mais aguardados de sua vida pessoal: seu casamento com a influenciadora digital Júlia Ribeiro.

A cerimônia está marcada para o dia 14 de outubro de 2025, em uma fazenda em Itatiba, interior de São Paulo, e promete reunir grandes nomes da música brasileira, além de familiares e amigos próximos.

O anúncio oficial aconteceu durante entrevista à Vogue, quando a cantora explicou o motivo da escolha da data. Segundo ela, outubro foi ideal para equilibrar a agenda de shows e possibilitar mais tempo de lua de mel, que ainda não teve destino revelado.

O casal ficou noivo no Dia dos Namorados deste ano, durante um show de Mari em Aracaju, em um momento emocionante que foi acompanhado de perto pelo público. Desde então, fãs e seguidores aguardavam ansiosamente por mais detalhes da celebração.

Mari Fernandez: Convidados, atrações e bastidores do evento

A festa terá aproximadamente 250 convidados e contará com apresentações de Pedro Sampaio e Henry Freitas, amigos de longa data da cantora. Entre os convidados especiais estão nomes de destaque da música, como Xand Avião, Murilo Huff e Lauana Prado. A cantora Manu Bahtidão, atualmente no elenco do Dança dos Famosos, foi escolhida como uma das madrinhas, sendo a única celebridade nesse papel. Mari fez questão de destacar que a maioria dos padrinhos será composta por familiares e amigos próximos, reforçando o caráter íntimo da celebração.

Em meio à correria dos preparativos, Mari revelou que o clima nos bastidores é de entusiasmo e ansiedade. “As preparações estão a todo vapor, a data está aí, né? Falta praticamente um mês e vocês nem imaginam a correria que está a nossa vida”, afirmou em tom descontraído.

O relacionamento das duas começou de forma inusitada durante um show em Recife, quando Júlia, na plateia, chamou a atenção da cantora. O primeiro contato aconteceu com uma simples foto, mas a conexão foi imediata e evoluiu para um namoro sólido. Hoje, elas compartilham momentos de cumplicidade e apoio, encantando fãs que acompanham a história pelas redes sociais.

O casamento, além de uma celebração do amor, também se torna um marco importante de representatividade no cenário musical brasileiro, já que Mari Fernandez é uma das artistas de maior destaque da nova geração sertaneja. Sua escolha por uma cerimônia grandiosa, mas com forte valor pessoal e familiar, reforça sua autenticidade dentro e fora dos palcos.

Com o evento cada vez mais próximo, a expectativa é de que a cerimônia se torne um dos acontecimentos mais comentados do ano no meio artístico. Mari e Júlia seguem mostrando que sua união vai muito além dos holofotes, sendo construída sobre afeto, companheirismo e respeito mútuo.