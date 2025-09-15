Sabrina Carpenter revela processo criativo e inspirações musicais

Sabrina Carpenter, uma das vozes mais promissoras da nova geração pop, revelou detalhes curiosos sobre seu processo criativo. Em entrevista recente, a cantora contou que a maior parte das ideias para suas composições surge em momentos inesperados — principalmente pouco antes de dormir.

Esse detalhe, aparentemente simples, mostra como a artista transforma situações cotidianas em músicas que rapidamente conquistam as paradas.

Segundo ela, a inspiração não tem hora marcada. Muitas vezes, quando está prestes a adormecer, um verso, uma melodia ou até mesmo uma ideia de refrão surgem de forma repentina. Para não perder esses lampejos criativos, Sabrina mantém o hábito de gravar mensagens de voz em seu celular, mesmo quando está acompanhada de amigas ou em viagens. “Sempre tento registrar na hora, porque sei que se não fizer isso, a ideia vai embora”, comentou. Esse hábito reflete a dedicação da cantora em transformar instantes comuns em arte que dialoga com milhões de ouvintes.

Além desse detalhe íntimo de seu processo, Sabrina também compartilhou que a atmosfera ao seu redor influencia bastante suas composições. Ela considera que a cidade em que está vivendo ou trabalhando pode moldar diretamente o tom e a sonoridade de suas músicas.

Sabrina Carpenter: O peso das cidades na criação de um novo álbum

Carpenter revelou que seu mais recente álbum, Man’s Best Friend, foi concebido em três grandes centros culturais: Los Angeles, Londres e Nova York. Cada lugar trouxe uma energia diferente para o trabalho. Em Los Angeles, ela iniciou o processo criativo logo após encerrar a era do álbum Short n’ Sweet (2024), permitindo uma transição natural entre os projetos. Londres, por sua vez, foi a cidade onde a artista encontrou mais inspiração, atribuindo ao ambiente local uma influência especial em suas melodias e letras. Já em Nova York e novamente em Los Angeles, ela finalizou o projeto, trazendo à tona todas as referências acumuladas durante o percurso.

O álbum, produzido ao lado de Jack Antonoff, John Ryan e Amy Allen, também foi marcado por sessões intimistas e cenários incomuns. Sabrina destacou que as gravações muitas vezes aconteceram em lugares acolhedores, cercados por lareiras, o que proporcionou uma atmosfera quase onírica. Essa experiência acabou sendo essencial para dar vida ao trabalho, que mistura delicadeza, intensidade e sinceridade em sua sonoridade.

Outro ponto que ela ressaltou é que a criatividade pode surgir em qualquer lugar. Não apenas durante a noite, mas também em momentos triviais, como dentro do carro ou até no chuveiro. Essa espontaneidade reforça a identidade artística de Sabrina, que se mostra aberta para deixar a música fluir de forma natural e genuína.

Lançado no final de agosto, Man’s Best Friend já vem sendo apontado como um dos trabalhos mais consistentes da carreira da cantora. Mais do que um álbum, a obra representa a evolução de uma artista que, mesmo ainda jovem, já aprendeu a reconhecer e valorizar a sensibilidade do processo criativo.

Combinando autenticidade, disciplina e uma intuição artística aguçada, Sabrina Carpenter continua a consolidar sua posição no cenário musical internacional, mostrando que grandes ideias podem nascer justamente nos momentos mais inesperados.