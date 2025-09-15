Luísa Sonza brilha no The Town após temporada internacional

Luísa Sonza, 27 anos, encantou o público na sua apresentação no The Town, nesta sexta-feira (12), após uma fase intensa de shows e colaborações internacionais. Desde o início do ano, a cantora gaúcha acumulou feats com artistas como a argentina Emilia, além de nomes de peso do pop mundial, como Joe Jonas e Mariah Carey.

Em entrevista exclusiva para a Quem, Luísa reforça que não vê necessidade de separar sua carreira nacional da internacional. “A Luísa que canta no Brasil é a mesma que se apresenta fora. É natural expandir, explorar outros idiomas e trabalhar com amigos que falam espanhol ou inglês, mas sem perder minha identidade em português”, comenta.

O álbum mais recente da artista, Escândalo Íntimo (2023), já mostra essa proposta bilíngue. A faixa Dona Aranha, por exemplo, mistura português e inglês, refletindo a filosofia da cantora de unir culturas sem criar “duas Luísas”.

As parcerias internacionais reforçam essa visão. “Com Mariah, cantei em inglês e português; com Demi Lovato, ela cantou em português; com Joe Jonas, mesclei inglês e português; e com Emilia, espanhol e português. É algo muito latino, que às vezes nem percebemos”, destaca.

O próximo disco de Sonza, produzido no exterior, seguirá essa linha: integrar outros idiomas sem abandonar o português, resultado de sua vivência com profissionais de diferentes países. “Viajar, conhecer novas culturas e trabalhar com pessoas de outros lugares influenciou naturalmente meu trabalho. Não é algo forçado”, explica.

Apesar do foco internacional, a cantora não pretende criar carreiras separadas. “Minha meta é expandir naturalmente, com feats em outros países, mas sem deixar de lado as músicas nacionais. Ontem estava no Chile, anteontem em Los Angeles, mas meu trabalho será sempre esse equilíbrio”, afirma.

Luísa ainda celebra o sucesso em parcerias recentes, como a com Emilia, que lhe rendeu o primeiro lugar nas paradas argentinas. “Sou muito grata por essas oportunidades e quero continuar conquistando novos lugares sem abrir mão de quem sou e do português”, conclui.

Luísa Sonza celebra diamante de “Escândalo Íntimo” e planeja pausa criativa

Luísa Sonza encerra mais um ciclo marcante em sua carreira ao receber o certificado de diamante da Pró-Música Brasil pelo álbum Escândalo Íntimo, lançado em 2023.

A certificação reconhece projetos que atingem 300 mil unidades equivalentes, considerando vendas físicas, downloads e streams de áudio e vídeo. A marca foi superada com folga: o disco ultrapassou 1 bilhão de streams apenas em 2024.

O projeto consolidou-se como um dos álbuns pop nacionais mais ouvidos do ano, impulsionado por sucessos como Sagrado Profano, Campo de Morango, A Dona Aranha e Chico.

A faixa Sagrado Profano, por exemplo, já soma mais de 163 milhões de reproduções no Spotify. Além das canções solo, Escândalo Íntimo reuniu um time de peso com participações de Maiara & Maraisa, Marina Sena, Baco Exu do Blues, KayBlack, Tokischa, Demi Lovato, Duda Beat e Caetano Veloso.

O álbum não apenas conquistou o público, mas também rendeu indicações e prêmios expressivos. No Grammy Latino, Luísa foi indicada nas categorias de Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa e Melhor Canção em Língua Portuguesa por Chico. Já no Prêmio Multishow, foram sete indicações. No cenário internacional, a artista recebeu o troféu Força Global no Billboard Women in Music Awards, nos Estados Unidos, onde apresentou pela primeira vez a versão em inglês de Chico.

A música, inspirada no relacionamento da cantora com Chico Moedas, foi um dos grandes pontos de interesse na época do lançamento. Após o fim do namoro, motivado por uma traição, Luísa passou a alterar a letra durante as apresentações, adaptando a canção ao novo momento pessoal.

Luísa Sonza: Olhar para o futuro

Apesar do êxito de Escândalo Íntimo, Luísa Sonza sinaliza que pretende desacelerar antes de entregar seu próximo álbum, provisoriamente chamado LS4. Segundo ela, o novo projeto será desenvolvido com mais tempo e maturação. Em entrevista coletiva após show no Rio de Janeiro, a cantora contou que a produção do trabalho anterior foi intensa e acelerada, algo que deseja fazer diferente desta vez.

“Escândalo Íntimo foi incrível, mas um processo muito doloroso, de colocar tudo pra fora rapidamente. Agora quero respirar e criar com calma”, afirmou. Luísa garantiu que o lançamento do LS4 ainda levará algum tempo, mas reforçou que o período de pausa é estratégico para oferecer ao público algo mais elaborado e conectado à sua evolução artística.

Com a conquista do diamante e uma presença cada vez mais forte fora do Brasil, Luísa Sonza se consolida como um dos principais nomes da música pop nacional contemporânea. Entre hits, colaborações internacionais e prêmios, a artista demonstra que sabe equilibrar intensidade criativa e estratégia de carreira, mantendo-se fiel à própria essência enquanto prepara seu próximo passo.