Laura Pausini lança versão de “Quem de Nós Dois” em quatro idiomas

Laura Pausini apresenta ao público sua nova interpretação de “Quem de Nós Dois”, versão que Ana Carolina criou em 2001 a partir do sucesso italiano “La Mia Storia Tra Le Dita”, de Gianluca Grignani. Em entrevista exclusiva para a Quem, a cantora revelou que o projeto vai além da música em português, contemplando também versões em italiano, espanhol e francês.

“O primeiro single, ‘La Storia Tra Le Dita’, é um clássico de 1995. Gravei em quatro idiomas porque a versão em português me encantou profundamente. Ana Carolina deu um toque único à letra, diferente do original, e eu quis homenageá-la, assim como a Gianluca Grignani”, explica Laura.

O lançamento integra o aguardado álbum “Io Canto 2”, que ainda não tem data de estreia definida. O projeto segue a linha do álbum de 2006, “Io Canto”, no qual Laura revisitou grandes sucessos da música italiana. “Quase vinte anos depois, decidi continuar homenageando canções que marcaram o passado e o presente da Itália. A ideia surgiu durante minha última turnê, quando senti vontade de revisitar músicas antigas e de outros intérpretes”, contou a artista.

Para Laura, interpretar músicas de outros artistas é como retornar à infância, quando aos oito anos se apresentava em piano bars ao lado do pai. “Antes de ser cantora, eu era fã. Este álbum reflete minha paixão por outras vozes que me inspiraram. Agora, graças aos meus fãs, posso chamar esses ídolos de colegas”, afirma.

O carinho da cantora pelos fãs brasileiros é histórico. Em 2027, Laura retorna ao país com a turnê “Io Canto 2”, com show marcado para 27 de fevereiro na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo. “Dizem que na outra vida eu era brasileira. Não sei explicar, mas amo o Brasil, e o português é meu idioma preferido”, confessa.

Laura Pausini anuncia seu primeiro show em estádio no Brasil

A icônica cantora italiana Laura Pausini, reconhecida mundialmente por mais de três décadas de carreira e por sua voz marcante, fará história ao realizar seu primeiro show em um estádio brasileiro. O espetáculo acontece no dia 27 de fevereiro de 2027, no Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo, como parte da aguardada Io Canto / Yo Canto World Tour 2026/2027, que percorrerá Europa, América Latina e América do Norte.

A turnê tem início previsto para março de 2026 na Espanha e promete apresentações grandiosas, com produção especialmente planejada para esta nova fase da carreira da artista. No Brasil, o público poderá conferir de perto o show mais ambicioso da trajetória de Laura Pausini no país.

“Cantar ao vivo é talvez a parte mais importante de qualquer projeto para mim, o verdadeiro objetivo de cada lançamento: o público. Este ano, vou tentar visitar o maior número possível de cidades e apresentar um show que me represente 100%. Estou focada em encontrar o palco certo, o repertório certo e a produção certa para contar este novo capítulo da minha música. Sinto-me abençoada por poder fazer um trabalho que me devolve tanto, por isso me coloco a serviço do público novamente”, declara Laura Pausini.

O repertório da turnê trará canções do novo álbum “Io Canto 2”, previsto para os próximos meses, além dos grandes sucessos que marcaram sua carreira. O projeto dá sequência ao icônico “Io Canto” (2006), que levou clássicos da música italiana ao mundo após Laura conquistar seu primeiro Grammy americano. Na ocasião, ela também se tornou a primeira mulher a lotar o Estádio San Siro, em Milão, diante de 70 mil pessoas.

“Depois do meu primeiro Grammy, decidi agradecer à minha terra levando ao mundo as músicas italianas que eu mais amava. Sempre quis fazer novas edições desse álbum, e a decisão veio durante minha última turnê, que começou em 2023 e terminou no Réveillon de 2024. ‘Io Canto 2’, que desta vez também chega em espanhol, é um resumo da minha profissão. É minha forma de homenagear ídolos do passado, me colocando a serviço da canção, com orgulho”, afirma Laura.

O primeiro single do novo álbum, “La Mia Storia Tra Le Dita”, de Gianluca Grignani, será lançado em quatro idiomas — italiano, espanhol, português e francês — acompanhado de videoclipe dirigido por Gaetano Morbioli. A produção musical é assinada por Paolo Carta e o lançamento será realizado pela Warner Music.

Com mais de 75 milhões de discos vendidos, 6 bilhões de streams e prêmios como Grammy, quatro Latin Grammys, Globo de Ouro e indicações ao Oscar e ao Emmy, Laura Pausini mantém-se como a artista italiana mais ouvida no mundo. Em 2023, foi a primeira não hispanofalante a receber o título de “Person of the Year” pela Academia Latina da Gravação.

A Io Canto World Tour 2026/2027 é promovida pela Friends&Partners. Detalhes sobre a venda de ingressos para São Paulo serão divulgados em breve.

Luis Fonsi lança ‘Roma’ com participação de Laura Pausini

16 anos desde a última colaboração, o aclamado artista latino Luis Fonsi e a artista italiana mais premiada do mundo, Laura Pausini, compartilham o novo single, Roma.

Ligados por uma amizade especial e histórica, Laura e Luis Fonsi rapidamente viralizaram online com o vídeo da apresentação.

Roma é uma balada intensa escrita por Fonsi, onde é clara a cumplicidade e união de duas das vozes do mundo latino que são reconhecidas no mundo todo.

“Quem me conhece sabe o quanto amo e admiro a Laura. Ela é a irmã que a música me deu”, conta Luis Fonsi.

“Obrigada meu Fonsi. Nossa amizade é como a sua voz, única, grande e inesquecível”, agradece Laura Pausini.

O videoclipe, já disponível no YouTube, foi dirigido por Carlos Perez (diretor criativo da Elastic People), filmado em preto e branco em um aeroporto de Miami com a participação dos artistas.