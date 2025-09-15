Iza fala sobre maternidade e carreira após chegada da filha Nala

A cantora Iza vive uma fase marcada por transformações profundas na vida pessoal e na carreira. Desde a chegada da filha, Nala, fruto de seu relacionamento com o ex-jogador Yuri Lima, a artista não esconde que se sente em um novo momento.

Em entrevista recente, ela afirmou que a maternidade trouxe um sentido ainda maior para sua trajetória, tanto como mulher quanto como artista.

No último domingo (14/9), durante sua apresentação no festival The Town, em São Paulo, Iza revelou ao público o que chamou de uma “nova era” em sua carreira. Além de mostrar sua potência no palco, ela aproveitou a oportunidade para compartilhar reflexões sobre as mudanças que ocorreram em sua vida desde 2023, quando também esteve entre as atrações do evento.

Iza não deixou de reconhecer que os últimos anos foram desafiadores. Em 2023, seu relacionamento ganhou as manchetes devido à polêmica envolvendo uma suposta traição de Yuri Lima, ainda durante sua gravidez. Apesar das críticas e da pressão das redes sociais, a cantora escolheu perdoar o companheiro após o nascimento da filha.

Segundo ela, essa decisão foi motivada pelo amor e pelo desejo de proporcionar um ambiente saudável para Nala. “A vida foi uma montanha-russa desde 2023, mas tudo me levou até ela. Hoje me sinto realizada e feliz por ter chegado até aqui”, declarou.

Para Iza, a maternidade trouxe uma nova perspectiva sobre sua própria existência. “Por conta da Nala sou uma mulher muito mais completa. Ela é o centro de tudo”, disse a cantora, emocionada. A artista ainda destacou que acredita que a filha tem potencial para seguir seus passos: “Algo me diz que ela será artista também. Ela é muito especial”.

Ao falar da filha, Iza transmitiu a imagem de uma mãe orgulhosa e realizada, que encontra em Nala motivação para continuar crescendo tanto no palco quanto fora dele.

Durante o show no The Town, a cantora também enviou uma mensagem inspiradora ao público. Em meio às críticas constantes nas redes, Iza reforçou a importância da autoestima e da valorização pessoal. “Você é suficiente, você tem o seu valor, você é dono da sua vida. Suficiente é o suficiente”, declarou.

A fala foi interpretada por muitos fãs como uma resposta indireta às polêmicas envolvendo sua vida amorosa. Ainda assim, o discurso foi recebido com entusiasmo pelo público presente, que acompanhou com gritos e aplausos.

Iza: Futuro e nova fase

Com a maternidade, Iza afirma estar em sintonia maior consigo mesma e com seus propósitos. Para ela, a chegada da filha trouxe uma força que reflete diretamente em sua música e em suas decisões de carreira. “Fico feliz com tudo que aconteceu de 2023 para cá. Entendi meu papel no mundo e a importância da minha caminhada”, concluiu.

A artista segue consolidando sua trajetória como uma das principais vozes da música brasileira, agora vivendo essa fase de maternidade que, segundo ela, a faz sentir-se ainda mais forte e completa.