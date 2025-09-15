Gabriel Medina dá unfollow em Anitta após assumir novo romance

O tricampeão mundial de surfe Gabriel Medina está vivendo um novo capítulo em sua vida pessoal e profissional. Após assumir publicamente o relacionamento com a modelo Isabella Arantes, o atleta parece ter decidido também reorganizar sua presença digital.

De acordo com o colunista Daniel Nascimento, do portal O Dia. A movimentação chamou atenção porque, junto com a novidade amorosa, veio uma “faxina” nas redes sociais: Medina deixou de seguir nomes de peso como Anitta, Jade Picon e Gabriela Versiani, personalidades com quem já foi apontado em rumores de envolvimento no passado.

A decisão rapidamente se transformou em pauta entre fãs e internautas, já que o surfista é constantemente acompanhado de perto pela mídia e pelo público. Em um universo onde um simples clique pode gerar especulações, o “unfollow” acabou interpretado como um recado, mesmo que silencioso, sobre sua nova fase.

A repercussão foi imediata. Nas redes, comentários irônicos e críticas surgiram assim que a atitude de Medina foi percebida. Alguns seguidores classificaram o gesto como desnecessário, enquanto outros enxergaram apenas como uma forma de virar a página. “Ele se acha demais”, comentou uma internauta. Outro usuário brincou: “Ninguém mais lembrava dele, mas esse unfollow trouxe o nome de volta”.

Curiosamente, até o momento, Anitta, Jade Picon e Gabriela Versiani ainda seguem Medina, o que reforça a ideia de que não havia clima de conflito declarado entre as partes. Para muitos fãs, essa assimetria aumentou ainda mais a curiosidade em torno da situação.

Embora pareça polêmico, movimentos desse tipo são frequentes entre celebridades. Anitta, por exemplo, já havia feito algo semelhante recentemente, deixando de seguir alguns artistas e gerando debates sobre seus relacionamentos pessoais e profissionais. No caso de Medina, a decisão pode ser vista apenas como parte de um processo natural de reorganização de sua vida virtual para se alinhar à sua nova fase amorosa.

Especialistas em comportamento digital apontam que o “unfollow” se tornou uma ferramenta simbólica nas redes sociais. Mais do que um simples ajuste na lista de contatos, ele muitas vezes é interpretado como posicionamento, seja para marcar distância, seja para demonstrar foco em outras prioridades.

Medina e Anitta um passado

Com Isabella Arantes, Gabriel Medina aparece mais reservado e aparentemente centrado em manter sua vida pessoal longe de escândalos. O casal tem dividido alguns momentos discretos nas redes, sem excesso de exposição, o que contrasta com fases anteriores do surfista, em que sua vida amorosa frequentemente estampava manchetes.

Dentro do surfe, Medina segue sendo um dos nomes mais respeitados do esporte, acumulando títulos e destaque internacional. No entanto, é inevitável que sua vida fora do mar também atraia grande atenção, especialmente quando envolve figuras conhecidas como Anitta e Jade Picon.

O unfollow de Medina mostra como, no universo das celebridades, pequenos gestos ganham grandes proporções. Para os fãs, é difícil separar o ídolo esportivo do personagem público que se constrói nas redes. Já para Medina, o movimento pode simplesmente significar um novo começo, marcado por Isabella Arantes e pela escolha de se dedicar ao que considera essencial.

Assim, o surfista prova mais uma vez que, além de enfrentar ondas gigantes, também precisa lidar com a maré de especulações que acompanham cada passo de sua vida pessoal.