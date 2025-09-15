Cardi B leva “bronca” da filha Kulture em live de divulgação do álbum

Cardi B está em uma das fases mais intensas de sua carreira, às vésperas do lançamento de “Am I the Drama?”, seu segundo álbum de estúdio, previsto para chegar às plataformas em 19 de setembro. Desde a estreia explosiva com Invasion of Privacy em 2018, a rapper vem preparando cuidadosamente esse retorno, que já é tratado como um dos momentos mais aguardados do ano no cenário do hip hop.

A artista tem apostado em ações ousadas para manter o público em contagem regressiva: desde a abertura de uma pop-up store em Nova York até interações diárias nas redes sociais. Mas, no último fim de semana, quem roubou a cena não foi Cardi, e sim sua filha mais velha, Kulture, de apenas oito anos.

Durante uma transmissão ao vivo no Instagram, onde Cardi pedia aos fãs que apoiassem o novo projeto, Kulture entrou em cena e, sem rodeios, disparou: “Ah, não compre o álbum dela”. A reação espontânea divertiu os internautas, mas pegou a rapper de surpresa.

Com seu jeito irreverente, Cardi não deixou barato. Em tom de brincadeira, respondeu: “Como assim, não compre meu álbum? Aí você não vai poder comprar nada! Não vai ter brinquedo, nem carro legal, nem moedas do Roblox.” O momento viralizou rapidamente, mostrando um lado mais íntimo da relação entre mãe e filha e gerando memes nas redes sociais.

Cardi B, conhecida por transformar situações inusitadas em marketing espontâneo, aproveitou a fala da filha para reforçar a importância do apoio dos fãs. Ela lembrou que o disco contará com 23 faixas, incluindo hits já consagrados como “WAP” e “Up”, além dos recentes lançamentos Outside e Imaginary Playerz.

De forma bem-humorada, a rapper ainda comparou a situação com sua própria infância: “Você vai comer arroz e feijão o tempo todo… nada de caranguejo, porque na minha infância só comi três vezes”, disse, arrancando risadas do público que acompanhava a live.

Cardi B: Pressão e expectativa

Nos últimos meses, Cardi B vem reforçando nas entrevistas a pressão em torno desse segundo trabalho. Em tom descontraído, chegou a afirmar que, caso os fãs não apoiem o álbum, poderia ser “despejada da mansão” e perder seus carros de luxo. Embora dita em tom de piada, a fala revela a ansiedade em torno de superar a bem-sucedida estreia de 2018, que lhe rendeu um Grammy de Melhor Álbum de Rap.

Agora, com a proximidade do lançamento, a estratégia é simples: manter o público engajado diariamente até o grande dia. A rapper prometeu que revelará novidades a cada 24 horas, criando ainda mais expectativa para o projeto.

Entre a espontaneidade de Kulture e o humor característico de Cardi, o episódio mostrou como a artista consegue transformar até mesmo uma “bronca” doméstica em conteúdo viral, e, claro, em combustível para aumentar a curiosidade sobre o que está por vir.