Taylor Swift e Travis Kelce revelam detalhes inéditos do casamento

Taylor Swift e Travis Kelce continuam encantando fãs ao revelar como planejam celebrar sua união. A cantora e o astro do Kansas City Chiefs, juntos desde 2023, anunciaram o compromisso no dia 26 de agosto, em um post que acumulou mais de 36 milhões de curtidas no Instagram — um recorde absoluto na plataforma.

O momento do pedido foi marcado por romantismo e sofisticação: Kelce surpreendeu Swift com um anel de diamante no estilo old mine brilliant cut, cercado por centenas de flores brancas e rosas. Apesar de toda a repercussão, o casal já deixou claro que pretende manter a celebração longe dos holofotes.

Em entrevista à revista People, fontes próximas revelaram que o casamento será uma cerimônia restrita, apenas para amigos e familiares mais próximos. “Será algo íntimo, nada grandioso. Ambos prezam pela privacidade e contam com um círculo restrito de amigos que respeitam isso”, disse a publicação.

A data exata do casamento ainda não foi definida. Taylor está focada na divulgação de seu 12º álbum de estúdio, The Life of a Showgirl, previsto para 3 de outubro, enquanto Kelce acompanha a temporada da NFL, que começou em setembro e pode se estender até julho do próximo ano, caso o Kansas City Chiefs avance para os playoffs.

Com agendas tão cheias, fontes indicam que a cerimônia deve ocorrer entre o meio e o final de 2026, garantindo que o casal possa organizar um momento especial sem pressa, mas mantendo a privacidade que tanto valorizam.

Taylor Swift inspira Travis Kelce em entrevista emocionante

No último domingo (14), a cantora Taylor Swift voltou a ser destaque na mídia, desta vez em uma entrevista concedida por seu noivo, Travis Kelce, à rede de televisão FOX Sports. O tight end do Kansas City Chiefs participou do segmento do canal dedicado às partidas da National Football League (NFL). Durante a conversa, além de comentar sobre sua carreira e a rotina como jogador profissional, Kelce foi questionado sobre os detalhes do pedido de noivado que fez à cantora.

Quando perguntado sobre seus sentimentos em relação ao noivado, Travis Kelce revelou a transformação que a relação com Taylor Swift trouxe à sua vida. Segundo ele, estar ao lado da artista trouxe mais entusiasmo e alegria para os pequenos momentos do dia a dia, além de proporcionar um conforto para expressar sua verdadeira essência:

“Ela trouxe entusiasmo e alegria pela vida que me tornaram um homem melhor, uma pessoa melhor e me fizeram sentir muito mais à vontade com quem eu sou.”

O entrevistador também pediu que Travis compartilhasse a história do pedido de casamento. O jogador, com sorriso discreto, optou por deixar que a própria Taylor contasse os detalhes do momento especial:

“Ela pode contar essa história.”

Em seguida, Kelce comentou sobre a emoção do episódio, revelando que não conseguiu segurar as lágrimas e demonstrou toda a felicidade de estar ao lado da cantora:

“Eu sou um cara emotivo, derramei algumas lágrimas aqui e ali — mal posso esperar para passar o resto da minha vida com ela.”

Taylor Swift e Travis Kelce oficializaram o noivado no dia 26 de agosto, em postagens simultâneas nas redes sociais de cada um. Até o momento, a publicação colaborativa do casal no Instagram já ultrapassa a marca de 37 milhões de curtidas, tornando-se uma das postagens mais curtidas da plataforma.

Miley Cyrus parabeniza o noivado de Taylor Swift

No sábado (13), a cantora Miley Cyrus participou de uma entrevista à revista The Mirror, onde comentou sobre sua amizade com Taylor Swift e aproveitou para desejar felicidades ao casal. A artista descreveu como a relação entre Taylor e Travis é marcada por paixão e cumplicidade:

“Enviei minhas felicitações. Qualquer pessoa que já esteve perto deles pode ver o quanto estão apaixonados — e eles formam o casal mais fofo de todos.”

Taylor e Miley compartilham uma história de amizade que remonta aos tempos de Hannah Montana: O Filme (2009). Na época, Taylor contribuiu para a trilha sonora do projeto, participando da composição de uma das faixas do disco, a música “Crazier”, consolidando laços artísticos que se mantêm até hoje.