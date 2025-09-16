Marina Sena encanta público com clipe de “Lua Cheia”

Marina Sena voltou a conquistar fãs e críticos com o lançamento do terceiro videoclipe de sua era “Coisas Naturais”, desta vez para a faixa “Lua Cheia”, divulgado na última quarta-feira (10). A repercussão se manteve nesta quinta (11), quando a cantora participou do “TVZ”, programa do Multishow, e falou sobre o conceito por trás da obra.

“Todo mulher passa por momentos de descoberta: ‘Ah, então é isso’. É sobre colocar sua força, seu sagrado feminino para fora”, explicou Marina, destacando o caráter introspectivo e empoderador da música.

Durante o programa, apresentado por Gominho ao lado da artista, Marina revelou detalhes das gravações do clipe, realizadas no Rio São Francisco, entre Pirapora e Buritizeiro, em Minas Gerais, região próxima à sua cidade natal, Taiobeiras.

“Olha isso, virei uma bruxona! Esse é o encontro, mais do que romântico. A música pode sugerir romance, mas para mim é sobre me encontrar comigo mesma, com minha sombra, minha deusa, minha feiticeira”, afirmou Marina, resumindo a proposta visual e simbólica do trabalho.

O clipe já recebeu elogios da crítica e dos fãs, que exaltaram a autenticidade e a potência artística da cantora. Com “Coisas Naturais”, Marina Sena segue consolidando sua trajetória e fortalecendo sua presença na cena musical brasileira, explorando a mistura de sensibilidade, identidade feminina e estética visual marcante.

Marina Sena celebra 100 milhões de plays no álbum “Coisas Naturais”

A cantora Marina Sena usou sua página na rede social X para celebrar um novo marco alcançado por seu mais recente álbum, Coisas Naturais. Lançado em 31 de março deste ano, o disco conta com 13 faixas e acaba de ultrapassar a impressionante marca de 100 milhões de reproduções nas plataformas digitais, somando todas as faixas do projeto.

Como forma de agradecimento ao público que contribuiu para esse feito expressivo, Marina Sena publicou uma mensagem em tom de celebração e carinho aos fãs que acompanharam o trabalho desde seu lançamento:

“100 milhões de plays no Coisas Naturais só no @Spotify! Muito obrigada meus amores, tá todo mundo naturalizado”

Entre os destaques do álbum, está o single Numa Ilha, lançado em 4 de dezembro do ano passado. A faixa, que antecedeu o lançamento oficial do disco, conquistou grande audiência desde então. Atualmente, acumula mais de 25 milhões de reproduções apenas no Spotify, além de ultrapassar 8,8 milhões de visualizações em seu videoclipe oficial no YouTube.

Para além dos singles promovidos com clipes e campanhas específicas, o álbum Coisas Naturais também apresenta faixas que se destacaram organicamente, alcançando números expressivos mesmo sem divulgação tradicional. É o caso de Lua Cheia, que viralizou na plataforma de vídeos chinesa TikTok, especialmente pelo impacto de seu refrão. Atualmente, a oitava música da tracklist já contabiliza mais de 14 milhões de plays no Spotify.

Outras músicas do álbum também vêm se destacando. Faixas como Desmistificar e Carnaval demonstram a força do repertório ao superarem, cada uma, os 9 milhões de reproduções na plataforma de streaming, consolidando o sucesso contínuo do projeto.

Próximos shows de Marina Sena

O êxito de Coisas Naturais impulsionou ainda mais a carreira de Marina Sena, que hoje figura entre os grandes nomes da música pop brasileira contemporânea. A artista mineira está com a agenda de shows cheia até o dia 13 de dezembro, quando encerrará sua turnê com uma apresentação no Festival Psica, em Belém, no Pará.

Antes disso, Marina Sena passará por diversas cidades brasileiras. No estado do Rio de Janeiro, ela realiza shows tanto na capital quanto em Penedo. Em seguida, segue para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e retorna ao estado fluminense para uma apresentação em Itapeva. Depois, a artista se apresenta em Sorocaba e na capital paulista, faz dois shows em Salvador, na Bahia, segue para Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e encerra o roteiro com uma performance em Natal, no Rio Grande do Norte.