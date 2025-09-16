Demi Lovato revela detalhes inusitados sobre série de encontros com extraterrestres

Demi Lovato voltou a falar sobre uma fase curiosa de sua carreira, marcada pelo programa Unidentified with Demi Lovato (2021), no qual a cantora se dedicava a investigar fenômenos paranormais e, inclusive, tentar contato com extraterrestres. Em entrevista recente ao podcast Just Trish, Demi admitiu que alguns momentos inusitados da série ocorreram enquanto ela estava sob efeito de maconha.

“Eu realmente acredito no paranormal e nunca negaria isso. O documentário inteiro gira em torno de fantasmas, alienígenas e coisas assim. Mas, na época, eu estava fumando bastante maconha. Então, sim, alguns episódios aconteceram com a minha mente muito alterada”, disse a artista.

O reality, exibido na plataforma Peacock, teve apenas quatro episódios e não foi renovado para uma segunda temporada. No programa, Demi, seu amigo Matthew Scott Montgomery e sua irmã Dallas Lovato percorriam diferentes locais em busca de OVNIs. À época, a cantora também comentou sobre a terminologia usada para se referir a seres extraterrestres: “Se algo quisesse nos prejudicar, já teria feito. Mas precisamos parar de chamá-los de alienígenas, porque o termo é depreciativo. Por isso, prefiro usar ETs”.

Além dos relatos sobre encontros interplanetários, o período coincidiu com mudanças importantes em sua identidade pessoal. Demi anunciou que se identificava como não-binária e pediu para ser tratada com pronomes neutros. Em 2023, no entanto, ela decidiu abandonar o uso desses pronomes: “Era exaustivo ter que explicar constantemente minha identidade. Cansei”, explicou à GQ Hype.

Demi Lovato ressignifica seus memes em 9° álbum

Na última segunda-feira (15), a cantora Demi Lovato estampou a capa da mais nova edição da Paper Magazine. Recentemente, a artista anunciou a data de lançamento de seu próximo álbum de estúdio, It’s Not That Deep. Durante a entrevista, ela falou sobre os objetivos por trás dessa nova fase de sua carreira e comentou como ressignificou alguns de seus momentos mais virais na internet.

Ao ser questionada sobre a quantidade de memes que marcaram sua trajetória, Demi Lovato reconheceu que muitos deles nasceram em diferentes momentos de sua vida artística. A cantora já foi tema de brincadeiras relacionadas a suas atuações na Disney, como no filme Camp Rock, em entrevistas, aparições em tapetes vermelhos e até mesmo em gravações feitas para suas redes sociais. Ela explicou que, ao perceber a força dessas situações, decidiu se apropriar delas de um jeito bem-humorado e transformador:

“Quando voltei a ficar online, comecei a ver os memes. Uma maneira incrível e poderosa de recuperar o poder é se apropriar dos memes. Porque assim, se eu estou rindo, ninguém pode rir de mim. Estou rindo de mim mesma. Alguns dos memes são ridículos.”

Na sequência, Demi Lovato abordou o conceito central de seu novo álbum. Segundo ela, o projeto nasceu do desejo de assumir uma posição de poder, de não se levar tão a sério e de priorizar sua própria diversão, o que a fez alcançar um estado de maior leveza. O disco marca a quebra de um hiato de 3 anos sem um trabalho inédito de Demi, seu último lançamento foi o disco HOLY FVCK (2022). Sobre a novidade, a cantora disse:

“Mas toda essa era é sobre recuperar meu poder. Apenas assumir minha música, assumir onde estou, assumir a posição em que minha vida está hoje, que é feliz, divertida e despreocupada. É apenas sobre recuperar o poder.”

Demi Lovato e o hate online

Ainda na entrevista, Demi Lovato também refletiu sobre os comentários maldosos que recebe na internet. A artista contou que, por gostar de acompanhar o que seus fãs escrevem em suas publicações, inevitavelmente acaba se deparando com mensagens negativas. Para ela, essa exposição pode ser dolorosa, mas também faz parte do contato direto com seu público:

“Eu vejo o que as pessoas dizem. Não perco tempo procurando e lendo comentários que sei que vão alterar [minha sanidade mental]. A questão sobre ler comentários é a seguinte: eu vejo isso como algo que vai alimentar seu ego ou fazer você se sentir mal consigo mesmo. Eu realmente não quero fazer isso de nenhum dos dois pontos de vista, mas é difícil porque sei que ler os comentários é crucial para manter contato com seus fãs.”

Demi Lovato acrescentou que não busca agradar a todos, apenas deseja manter proximidade com aqueles que a apoiam constantemente. Para exemplificar sua postura mais leve, voltou a mencionar os memes que surgiram ao longo dos anos, lembrando episódios que se tornaram virais tanto na televisão quanto nas redes sociais:

“Não procuro por isso por precisar de validação ou algo do tipo. Procuro pela conexão com meus fãs. Então, inerentemente, vejo os memes e vejo isso e aquilo, mas realmente não me afeta mais. Estou em um ótimo lugar. Aprendi a rir do que todo mundo ri quando se trata de minhas escolhas estúpidas, como cantar para fantasmas ou em lojas de iogurte.”

Anunciado oficialmente na segunda-feira, o novo álbum de Demi Lovato, It’s Not That Deep, contará com 11 faixas inéditas, entre elas as já divulgadas Fast e Here All Night. O lançamento está marcado para o dia 24 de outubro e promete apresentar uma versão mais leve e divertida da cantora, em sintonia com a fase que ela descreve como a mais livre de sua vida.