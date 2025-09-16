Louis Tomlinson anuncia que novo álbum solo está pronto

Louis Tomlinson, ex-integrante do One Direction, confirmou que seu terceiro álbum solo já está finalizado. A revelação foi feita pelo próprio cantor em seu perfil no X (antigo Twitter).

“Acabei de ouvir o álbum novo e estou com uma sensação muito, muito boa dessa vez. Mal posso esperar para que todos vocês ouçam!”, escreveu o britânico, deixando os fãs em contagem regressiva para o lançamento.

A notícia chega pouco depois de Tomlinson ter reencontrado Zayn Malik, com quem não posava ao lado publicamente há mais de uma década. O encontro movimentou as redes sociais e reacendeu a nostalgia entre os admiradores da boy band.

A trajetória solo de Louis

Louis foi o último dos ex-integrantes a lançar um disco próprio. Seu debut, Walls (2020), saiu pela Syco, gravadora de Simon Cowell, e alcançou o Top 5 nas paradas britânicas e o Top 10 nos Estados Unidos, puxado pelo single Miss You.

Dois anos depois, em 2022, ele lançou Faith in the Future, pela BMG. O projeto garantiu o 1º lugar nas paradas do Reino Unido e entrou no Top 5 da Billboard 200, consolidando seu espaço como artista solo, embora os singles não tenham repetido o mesmo desempenho comercial.

Ambos os álbuns renderam turnês globais, incluindo apresentações no Brasil — em 2022 no Rio de Janeiro e em São Paulo, e em 2024 também em Curitiba.

Relação com os ex-companheiros de banda

Em uma participação no podcast infantil Yoto Daily, Louis foi questionado por uma criança sobre sua amizade com Harry Styles. O cantor respondeu de forma direta:

“Claro que ainda o conheço. Estivemos juntos em uma banda por cinco anos. Não nos vemos tanto, mas seguimos sendo bons amigos. Tenho muito orgulho dele. Ele conquistou o mundo”, disse.

Louis Tomlinson rompe o silêncio e critica especulações sobre sua vida pessoal

O cantor Louis Tomlinson, ex-integrante da banda One Direction, usou a plataforma X (antigo Twitter) para desabafar sobre sua relação com as redes sociais e criticar teorias da conspiração que circulam a respeito de sua vida pessoal. O artista demonstrou frustração com os boatos envolvendo seu relacionamento atual, seu filho e até mesmo membros de sua família.

“Os últimos meses tornaram impossível estar aqui. Todas essas teorias da conspiração sobre meu relacionamento, meu filho ou até mesmo — às vezes — sobre minha mãe… É demais e muito doloroso pra mim ver tudo isso! Obrigado a todos que sempre estão do meu lado!”

O comentário de Louis Tomlinson teve grande repercussão entre os fãs, principalmente por mencionar sua mãe, Johannah Deakin, que faleceu em dezembro de 2016 vítima de leucemia — uma perda marcante na vida do cantor, o que torna esse tipo de especulação ainda mais dolorosa para ele.

Embora não tenha oficializado publicamente um novo relacionamento, a imprensa britânica vem apontando que o cantor estaria conhecendo uma estrela de reality show. Sobre sua família, Louis é pai de Freddie Reign Tomlinson, de oito anos, fruto de seu relacionamento com a estilista americana Briana Jungwirth.

Essa não é a primeira vez que o artista se posiciona contra boatos envolvendo sua vida pessoal. Ao longo dos anos, Louis já expressou, em diversas entrevistas, o incômodo com a forma como sua intimidade é tratada online. Em sua última turnê no Brasil, o tema também foi mencionado por ele. Durante a passagem pelo país, o cantor se apresentou no Rio de Janeiro (Farmasi Arena), em São Paulo (Allianz Parque) e em Curitiba (Ligga Arena), nos dias 8, 11 e 12 de maio de 2024, respectivamente.

Últimos lançamentos de Louis Tomlinson

Desde o lançamento do álbum “Faith In The Future”, em 11 de novembro de 2022, Louis Tomlinson está em hiato de novos materiais inéditos. Em 2024, ele lançou apenas um registro ao vivo com faixas de sua turnê, disponibilizado em 25 de abril. O projeto reuniu performances marcantes da fase mais recente da carreira solo do artista.