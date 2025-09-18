Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta (18/9)

COMO TUDO É

Data estelar: Mercúrio ingressa em Libra.

O Universo é um organismo colossal cuja principal função é a distribuição de Vida em níveis infinitos e infinitesimais simultaneamente, e para isso acontecer, de algum lugar, seja esse enorme ou pequeno, a Vida é transmitida enquanto outros a recebem e absorvem para, logo em seguida, ela se transformar em vínculos e relacionamentos, que por sua vez servirão de base para a retransmissão e fundamento de atividade vívida.

Tal procedimento não está sujeito a pontos de vista nem a questionamentos de se tudo isso seria real ou apenas imaginação, o próprio fato de podermos questionar e perceber de diversas maneiras nada mais é do que a comprovação de sua realidade.

Transmitir, receber, absorver, relacionar e transformar em atividade vívida, assim opera o Universo no infinito e infinitesimal.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A boa energia que circula entre as pessoas não há de ser deixada de lado como algo sem valor, ao contrário, é preciso dar importância aos bons momentos, mas não ao ponto de deixar de perceber a pertinência de cada coisa.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Nada está totalmente fora de seu alcance, mas tampouco seria o caso de você se convencer de que as ilusões sejam reais e, por isso, sair investindo tempo e dinheiro em pessoas e situações sem chance de sucesso.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Cuide para que, com a alma contagiada pelos bons sentimentos que circulam entre as pessoas, você não se exceda na boa vontade e acabe assumindo a responsabilidade de colocar em pé absolutamente tudo. Divisão de tarefas.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Enquanto você joga para a plateia, fazendo o que as pessoas esperam que você faça, tome também um tempo para continuar amadurecendo seus planos em silêncio, sem que ninguém, ninguém mesmo, saiba de seus movimentos.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Invista tempo e recursos na articulação política, isto é, consolidando alianças e definindo direito quem são os adversários que, por enquanto, vão continuar fazendo parte do seu caminho. Tudo faz parte, ou não?

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

As contas precisam ser muito claras, porque se houver qualquer tipo de indefinição nessas, no futuro a conta vai chegar e vai cair no seu colo. Tudo precisa ser organizado com a minuciosidade de que sua alma é capaz.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

É bom flertar, é bom viver situações de acolhimento, mesmo que não deem em nada além disso. Um momento mágico faz com que sua alma encontre a ponta solta que faltava para compreender tudo e se posicionar direito.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Diante das surpresas, agradáveis ou desagradáveis, procure se recuperar rapidamente e até fingir que nada demais aconteceu, porque assim você ganhará tempo para fazer algo melhor do que meramente reagir. Isso não.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Nunca é bom depositar expectativas demais nas pessoas, porém, como convencer a alma a fazer algo assim? Quando pinta o entusiasmo, a razão desaparece, e só volta à cena quando, eventualmente, acontece a decepção.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Mesmo que não seja possível fazer tudo do jeito ideal, ainda assim você não vai passar mal com os resultados. O jeito é continuar tocando a bola para frente sem se apegar demais aos resultados imediatos. Em frente.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Quando você tiver a sensação de que, agora sim! Tudo foi entendido e tudo faz sentido, pois bem, terá chegado a hora, ou de colocar em prática o que você sabe, ou virar a página e investigar tudo de novo.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

As coisas começam muito loucas, mas depois precisam entrar na linha, porque a alma não aguentaria existir no meio do caos o tempo inteiro, ela precisa de refúgio e, principalmente, de uma perspectiva de ordem.