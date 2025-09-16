Cardi B lança turnê após 6 anos e deixa fãs brasileiros na espera

Depois de um longo hiato dos palcos, Cardi B finalmente confirmou que voltará a se apresentar em turnê. A rapper anunciou oficialmente a “Little Miss Drama Tour”, que começará em fevereiro de 2026, nos Estados Unidos. Será a primeira grande série de shows da artista em seis anos, desde que encerrou sua última agenda internacional.

O anúncio foi feito durante uma participação especial no programa norte-americano Today with Jenna & Friends, onde Cardi revelou que está animada para reencontrar o público e apresentar músicas de seu novo álbum, “AM I THE DRAMA?”, lançado em setembro.

A rapper percorre 30 cidades na América do Norte, incluindo destinos como Los Angeles, Nova York, Toronto, Chicago, Houston e Atlanta. A agenda também contempla apresentações no Canadá, mas não se estenderá, ao menos inicialmente, para outros continentes.

A ausência do Brasil na turnê causou frustração entre os fãs locais, já que Cardi B nunca se apresentou oficialmente no país. Em 2019, ela chegou a ser confirmada no Rock in Rio, mas cancelou sua participação dois meses antes, alegando “motivos pessoais”. Na época, a britânica Ellie Goulding foi escalada como substituta.

Desde então, o público brasileiro mantém uma expectativa crescente para assistir à rapper ao vivo. Nas redes sociais, muitos pediram que ao menos uma extensão da turnê pela América do Sul seja considerada. Até o momento, a produção da artista não comentou sobre possibilidades de novas datas.

Cardi B busca inspiração, mas mantém autenticidade

Em recente entrevista à Billboard, Cardi B deixou claro que está empenhada em entregar uma experiência marcante para os fãs, mas sem criar expectativas irreais. A rapper, que convive com asma desde a infância, fez questão de avisar que suas apresentações terão pausas estratégicas para garantir sua saúde.

“Não consigo me apresentar como a Beyoncé”, afirmou, destacando que seu show terá identidade própria. Para se preparar, Cardi assistiu de perto a grandes turnês, como a Cowboy Carter Tour, de Beyoncé, e a Celebration World Tour, de Madonna, em busca de referências de performance e produção.

A “Little Miss Drama Tour” também carrega um peso simbólico para a rapper: além de marcar seu retorno aos palcos, é o momento em que ela assume um espaço mais consolidado na indústria, após se destacar com colaborações de peso e conquistar múltiplos prêmios ao longo dos últimos anos.

Especialistas do mercado musical avaliam que a turnê será decisiva para a nova fase da carreira de Cardi B. O álbum “AM I THE DRAMA?” já repercutiu fortemente nas plataformas de streaming, e os shows tendem a impulsionar ainda mais sua projeção global.

Enquanto isso, os fãs brasileiros continuam atentos a cada movimentação. Se por um lado a turnê atual não contempla o país, por outro a pressão do público pode influenciar futuras decisões da equipe da artista. Afinal, o Brasil é considerado um dos mercados mais apaixonados e engajados quando o assunto é música pop e rap internacional.