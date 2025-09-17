Demi Lovato revela momento inusitado com fantasma

Demi Lovato, de 33 anos, relembrou um episódio inusitado de seu reality show Unidentified with Demi Lovato, no qual cantou seu sucesso Skyscraper para um fantasma. A série, exibida em 2021, tinha apenas uma temporada e mostrava a cantora investigando fenômenos paranormais, incluindo fantasmas e possíveis encontros com extraterrestres.

Em uma das gravações, Demi visitou uma antiga residência que funcionava como bordel e afirmou sentir uma energia sombria no local. “Eu senti que o fantasma era de uma mulher que tinha passado por traumas com homens, então decidi cantar uma música que nasceu dos meus próprios traumas”, contou a artista em entrevista ao podcast Just Trish.

A cantora não escondeu que estava sob efeito de drogas na ocasião. “Era uma época em que eu fumava muita maconha. Aquele momento aconteceu e eu estava muito chapada”, confessou, arrancando risadas dos ouvintes.

Apesar da situação curiosa, Demi afirma que leva a espiritualidade muito a sério. “Sou muito espiritualizada e acredito no paranormal. Não nego nada disso. Fiz a série inteira em busca de aliens, fantasmas e fenômenos assim”, disse.

Mesmo com a repercussão do episódio, a cantora admite não ter coragem de rever os episódios. “Sinto muita vergonha”, comentou, mas garantiu que aprendeu a rir de si mesma e não se incomoda com os memes gerados pelo momento.

Demi Lovato fala sobre a capa de seu 9° álbum

Na última edição, a cantora Demi Lovato estampou a capa da mais nova edição da Paper Magazine. Durante o bate-papo, ela comentou sobre os detalhes do seu nono álbum de estúdio, que será lançado em outubro deste ano. Entre os principais temas abordados, Demi compartilhou sua visão sobre a capa do projeto, explicando a ideia por trás da imagem.

Ao falar sobre a capa, Demi Lovato detalhou a intenção por trás da escolha estética e o conceito que queria transmitir para os fãs. Ela destacou como a imagem representa sua consciência sobre a atenção que recebe, mas também sua firmeza diante das pressões externas.

“O que é ótimo sobre a capa do álbum é que você pode ver que tenho consciência de todas essas pessoas com os olhos em mim, mas estou concentrada e impassível diante do caos ao meu redor. Então, você sabe, estou me cobrindo com um saco de lavanderia que diz: ‘Nós [Coração] Nossos Clientes.’ Este álbum é realmente para os meus fãs.”

Em seguida, Demi refletiu de forma mais pessoal sobre como a capa dialoga com sua música e sua expressão artística. Ela explicou que a imagem não se trata apenas de uma escolha estética, mas sim de uma extensão de sua relação com os fãs e de seu desejo de mostrar diferentes facetas de si mesma.

“É definitivamente um reflexo de onde estou. Mas não é por isso que estou fazendo isso. Estou fazendo música porque sinto que meus fãs querem ver esse meu lado. Estou me cobrindo com um saco de lavanderia, mas estou nua por baixo. Então estou assumindo minha sexualidade e, ao mesmo tempo, você sabe, está dizendo ‘Nós <3 Nossos Clientes’, então é para os fãs.”

Por fim, Demi Lovato comentou sobre como a capa e seu trabalho recente refletem sua retomada de poder pessoal. Ela comparou a sensação transmitida pela imagem à experiência que viveu protagonizando o videoclipe de Fast, reforçando a ideia de foco e controle em meio ao caos.

“É essa imagem em que há caos ao meu redor, e foi isso que gostei também no videoclipe de ‘Fast’. Há todo esse caos ao meu redor, mas estou focada, estou concentrada, impassível. Isso sou eu retomando meu poder. É tudo sobre eu retomar meu poder.”

Demi Lovato e Selena Gomez

Além da entrevista para a revista, Demi Lovato participou do polêmico programa Watch What Happens Live, apresentado por Andy Cohen. O programa é conhecido por explorar conflitos entre celebridades e revelar situações inesperadas, o que tornou a participação de Demi ainda mais comentada. Durante a conversa, o apresentador trouxe à tona Selena Gomez e questionou Demi sobre o recente lançamento do álbum colaborativo “I Said I Love You First”, produzido por Selena e Benny Blanco.

Demi Lovato elogiou o projeto e revelou qual música chamou mais sua atenção, destacando o talento de Selena e sua admiração pela amiga.

“Eu ouvi o álbum, realmente, um trabalho muito, muito bom. Adorei as músicas. ‘Bluest Flame’ foi a minha favorita […] Não poderia estar mais feliz por ela, está noiva. Só desejo o melhor.”

Essa não foi a primeira vez que Demi comentou sobre Selena nos últimos tempos. Recentemente, a cantora participou do programa Just Trish, apresentado por Trisha Paytas, e compartilhou com detalhes como a amizade entre as duas começou, lembrando os primeiros encontros que marcaram o início da relação.

“O mundo é pequeno. Nós nos conhecemos na fila do teste e nos tornamos amigas depois disso. Então, após o Barney, comecei a participar de concursos de beleza. Mais tarde, retornei ao programa e, em seguida, passei a fazer testes para comerciais e programas de TV.”

Selena Gomez e Demi Lovato protagonizaram uma das amizades teens mais acompanhadas da última década. Entre aproximações e desentendimentos, atualmente parece que as cantoras mantêm uma relação harmoniosa e positiva, fortalecendo o respeito e a admiração mútua.