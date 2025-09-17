InícioDiversão e Arte
Katy Perry brilha nos palcos, mas enfrenta tempestade nas redes sociais

Katy Perry conquista fãs com turnê milionária enquanto enfrenta críticas ferozes nas redes sociais

Katy Perry brilha nos palcos, mas enfrenta tempestade nas redes sociais

Katy Perry vive uma fase de extremos. Enquanto sua turnê Lifetimes, iniciada em abril, coleciona ingressos vendidos e críticas positivas, fora dos palcos a cantora enfrenta ataques constantes na internet. A turnê já faturou mais de US$ 80 milhões e atraiu mais de 1,1 milhão de fãs ao redor do mundo, com datas extras adicionadas na França, Austrália e China para atender à demanda crescente.

Mas a percepção digital é bem diferente. Segundo reportagem do Washington Post, a artista se tornou alvo frequente de críticas e “zombarias” online, refletindo o paradoxo de uma estrela global que brilha nos palcos, mas sofre com a avaliação impiedosa das redes sociais.

O período conturbado começou com o lançamento de seu sétimo álbum, 143. Faixas como Woman’s World geraram críticas pelo tom considerado exageradamente empoderador, e fãs chegaram a especular que a música teria sido criada por inteligência artificial. O videoclipe, gravado em dunas de área protegida na Espanha, também causou polêmica ao mostrar Perry sensualizando enquanto supostamente transmitia uma mensagem de força feminina. A participação do produtor Dr. Luke, envolvido em denúncias graves de assédio no passado, acentuou a controvérsia.

A cantora não escapou de polêmicas anteriores: desde comentários que foram considerados insensíveis até escolhas de figurino vistas como apropriação cultural. Em eventos públicos e entrevistas, Katy Perry procurou manter o bom humor diante das críticas. Em maio, durante show em Chicago, ela brincou com a fama de “mais odiada da internet”: “Bem, eu achava que era a pessoa mais odiada da internet. Acho que isso é mentira”.

Katy Perry emociona fãs brasileiros durante show em São Paulo

No último domingo (14), a cantora Katy Perry foi uma das principais atrações do festival The Town, realizado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A artista, em passagem pelo Brasil com a turnê referente ao seu mais recente álbum “143”, trouxe a Lifetimes Tour para encantar os fãs brasileiros. Durante sua apresentação, Katy demonstrou profunda gratidão e conexão com o público, ressaltando o carinho que sente por seus admiradores no país.

Nos últimos dias, viralizaram nas redes sociais comentários criticando o fato de Katy Perry não trazer a estrutura completa do show, conforme produzida no hemisfério norte, para a América do Sul. Ao se deparar com essas críticas durante sua apresentação, a cantora abordou o tema de forma direta, explicando que os custos para montar o espetáculo nesse continente seriam muito elevados. Apesar disso, reforçou que não poderia deixar de realizar os shows, principalmente no Brasil, país que considera especial:

“Eles dizem: ‘Katy custa muito caro trazer a turnê para a América do Sul’… e eu fiquei: o quê? Meus maiores fãs estão no Brasil! Não importa o que aconteça na minha vida, a única coisa constante são vocês, meus fãs brasileiros.”

Em outro momento do show, Katy Perry dedicou uma mensagem emocionante aos fãs presentes. A cantora relembrou os desafios e momentos de repressão que enfrentou ao longo de sua carreira, incluindo ataques pessoais e profissionais. Na ocasião, destacou a importância do público brasileiro em sua trajetória e como eles a ajudaram a se manter firme:

“Brasil, vocês nunca vão entender o quanto são importantes para mim. Obrigado por me manterem firme!”

Após sua apresentação em São Paulo, Katy Perry segue para shows em Curitiba e Brasília. A próxima data será na Ligga Arena, em Curitiba, no dia 16 de setembro, e logo depois ela se apresentará na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, encerrando a passagem da turnê pelo país.

Laís Seguin - TMJBrazil

    Por Laís Seguin - TMJBrazil
    postado em 17/09/2025 11:03
