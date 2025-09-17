Katy Perry brilha nos palcos, mas enfrenta tempestade nas redes sociais

Katy Perry vive uma fase de extremos. Enquanto sua turnê Lifetimes, iniciada em abril, coleciona ingressos vendidos e críticas positivas, fora dos palcos a cantora enfrenta ataques constantes na internet. A turnê já faturou mais de US$ 80 milhões e atraiu mais de 1,1 milhão de fãs ao redor do mundo, com datas extras adicionadas na França, Austrália e China para atender à demanda crescente.

Mas a percepção digital é bem diferente. Segundo reportagem do Washington Post, a artista se tornou alvo frequente de críticas e “zombarias” online, refletindo o paradoxo de uma estrela global que brilha nos palcos, mas sofre com a avaliação impiedosa das redes sociais.

O período conturbado começou com o lançamento de seu sétimo álbum, 143. Faixas como Woman’s World geraram críticas pelo tom considerado exageradamente empoderador, e fãs chegaram a especular que a música teria sido criada por inteligência artificial. O videoclipe, gravado em dunas de área protegida na Espanha, também causou polêmica ao mostrar Perry sensualizando enquanto supostamente transmitia uma mensagem de força feminina. A participação do produtor Dr. Luke, envolvido em denúncias graves de assédio no passado, acentuou a controvérsia.

A cantora não escapou de polêmicas anteriores: desde comentários que foram considerados insensíveis até escolhas de figurino vistas como apropriação cultural. Em eventos públicos e entrevistas, Katy Perry procurou manter o bom humor diante das críticas. Em maio, durante show em Chicago, ela brincou com a fama de “mais odiada da internet”: “Bem, eu achava que era a pessoa mais odiada da internet. Acho que isso é mentira”.

Katy Perry emociona fãs brasileiros durante show em São Paulo

No último domingo (14), a cantora Katy Perry foi uma das principais atrações do festival The Town, realizado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A artista, em passagem pelo Brasil com a turnê referente ao seu mais recente álbum “143”, trouxe a Lifetimes Tour para encantar os fãs brasileiros. Durante sua apresentação, Katy demonstrou profunda gratidão e conexão com o público, ressaltando o carinho que sente por seus admiradores no país.

Nos últimos dias, viralizaram nas redes sociais comentários criticando o fato de Katy Perry não trazer a estrutura completa do show, conforme produzida no hemisfério norte, para a América do Sul. Ao se deparar com essas críticas durante sua apresentação, a cantora abordou o tema de forma direta, explicando que os custos para montar o espetáculo nesse continente seriam muito elevados. Apesar disso, reforçou que não poderia deixar de realizar os shows, principalmente no Brasil, país que considera especial:

“Eles dizem: ‘Katy custa muito caro trazer a turnê para a América do Sul’… e eu fiquei: o quê? Meus maiores fãs estão no Brasil! Não importa o que aconteça na minha vida, a única coisa constante são vocês, meus fãs brasileiros.”

Em outro momento do show, Katy Perry dedicou uma mensagem emocionante aos fãs presentes. A cantora relembrou os desafios e momentos de repressão que enfrentou ao longo de sua carreira, incluindo ataques pessoais e profissionais. Na ocasião, destacou a importância do público brasileiro em sua trajetória e como eles a ajudaram a se manter firme:

“Brasil, vocês nunca vão entender o quanto são importantes para mim. Obrigado por me manterem firme!”

Após sua apresentação em São Paulo, Katy Perry segue para shows em Curitiba e Brasília. A próxima data será na Ligga Arena, em Curitiba, no dia 16 de setembro, e logo depois ela se apresentará na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, encerrando a passagem da turnê pelo país.