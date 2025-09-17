JADE revela encontro inesquecível com Lady Gaga

Após conquistar o público no “The X Factor” ao lado do Little Mix, JADE dá mais um passo importante em sua carreira. Nesta sexta-feira (12), a cantora lançou seu primeiro álbum solo, “THAT’S SHOWBIZ BABY!”, um projeto que mistura pop de alta energia com memórias marcantes da trajetória que começou no reality britânico.

Em recente participação em podcast, JADE foi convidada a citar alguém que representasse o verdadeiro espírito do showbiz em sua vida. Sem hesitar, a artista escolheu Lady Gaga, lembrando com carinho do encontro que tiveram em 2011, quando Gaga se apresentou em um programa ao vivo do “The X Factor”.

“Sabe quando alguém simplesmente tem aquela presença de superestrela? Ela estava super cheirosa, nós falamos que éramos grandes fãs, e, do nada, ela me entregou um grampo de cabelo dizendo: ‘Aqui, um pedacinho meu’. Claro que o grampo se perdeu há muito tempo, mas aquele foi um momento marcante. Foi aí que pensei: ‘É esse nível de ícone que quero alcançar. Realeza, uma realeza natural’”, contou JADE, lembrando a experiência.

O lançamento do álbum também marca a consolidação da artista como solista. Em 2024, JADE chamou atenção com o single “Angel Of My Dreams”, cujo clipe gerou debates sobre a exploração de jovens mulheres na indústria musical. Apesar do sucesso inicial, a cantora enfrentou resistência da gravadora RCA para investir plenamente em sua carreira solo.

“Eles entendem que, se querem que eu seja a próxima garota do pop, precisam abrir a carteira. Não sou uma artista de baixo orçamento! Me dê o que eu preciso! Acho que você deve ser ambiciosa quando é uma popstar. Você não deve se impor um teto”, disse JADE ao jornal The Guardian, reforçando sua determinação em produzir um pop de alta qualidade.

Jade Thirlwall promete retorno do Little Mix

Na última sexta-feira (12), a cantora Jade Thirlwall, ex-integrante da girl band Little Mix, concedeu uma entrevista ao Capital Buzz. Durante a conversa, a artista falou sobre as faixas de seu álbum de estreia como cantora solo, “THAT’S SHOWBIZ BABY!”, destacando as letras e os temas presentes no projeto, além de compartilhar suas experiências e memórias vividas durante sua trajetória no grupo.

Em um dos momentos mais emocionantes da entrevista, Jade demonstrou todo o carinho e gratidão que sente pelo grupo que a impulsionou em sua carreira solo. Ela ressaltou como as integrantes sempre se apoiaram mutuamente em seus projetos individuais, mesmo após o hiato do grupo. Ao falar sobre a união com suas ex-companheiras, Jade prometeu que não mediria esforços para promover uma reunião do Little Mix no futuro:

“Vai haver uma reunião do Little Mix, nem que seja a última coisa que eu faça. Você sabe que não importa quanto tempo isso leve.”

Além de Jade, Perrie Edwards, também ex-integrante do grupo, já anunciou o lançamento de seu primeiro álbum solo, programado para este ano. Intitulado “Perrie”, o disco tem data marcada para 26 de setembro, o que significa que, no mesmo mês, duas ex-integrantes do grupo lançarão seus álbuns solos.

Por sua vez, Leigh-Anne Pinnock continua no processo de divulgação de novos singles. Neste ano, a cantora lançou as faixas “Been a Minute” e “Burnin Up”, que provavelmente farão parte de seu álbum de estreia. Em 2024, Leigh-Anne lançou o EP “No Hard Feelings”, o último projeto antes de assumir sua carreira como artista independente.

Jade Thirlwall sobre Madonna

Nesta quarta-feira (17), Jade participou do podcast “Pop Shop Podcast”, apresentado por Keith Caulfield e Katie Atkinson. Durante o programa, a cantora falou sobre uma de suas principais inspirações, Madonna, destacando a importância da artista para a música pop e elogiando sua trajetória de sucesso.

“Ela é uma das melhores pop stars que já teremos. Ela se reinventa a cada era, o que eu acho extremamente inspirador para alguém que quer ter uma carreira longa. Para mim, Madonna é o epítome da longevidade como artista pop.”

Além disso, Jade ressaltou que se inspira na maneira como Madonna sempre se posicionou em sua carreira, sem medo de enfrentar críticas ao seguir aquilo em que acredita:

“Quando você tem tanta certeza de quem é, e se manifesta e se posiciona sobre coisas pelas quais você é apaixonada… Eu sempre respeitei que ela não tinha medo de ser polêmica.”