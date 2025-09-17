Lady Gaga pode integrar elenco de “O Diabo Veste Prada 2”

Os rumores sobre a participação de Lady Gaga em “O Diabo Veste Prada 2” ganharam força nos últimos dias e movimentaram tanto o público da música quanto o do cinema. Embora ainda não haja confirmação oficial, a coincidência entre a agenda da turnê da cantora e o calendário de filmagens da sequência do clássico de 2006 despertou a atenção de fãs e especialistas do entretenimento.

A especulação surgiu após a revista Vanity Fair Itália divulgar que Gaga poderia ter sido sondada para uma participação especial no longa estrelado por Anne Hathaway, Meryl Streep e Emily Blunt.

O filme já está em produção e deve chegar aos cinemas em abril de 2026, retomando a história que marcou uma geração ao retratar os bastidores da moda de forma ácida e divertida.

Um dos pontos que reforçam os boatos é a passagem da turnê “The MAYHEM Ball” pela Itália, justamente em outubro, período em que parte das gravações estaria programada para acontecer em Milão. A proximidade entre os eventos aumentou a expectativa de que a artista vencedora do Oscar possa, de fato, ser vista em cena.

Essa não seria a primeira incursão de Lady Gaga no cinema. A cantora já provou seu talento como atriz em “Nasce Uma Estrela” (2018), pelo qual recebeu uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz, além de conquistar a estatueta de Melhor Canção Original. Mais recentemente, interpretou Patrizia Reggiani em “Casa Gucci” (2021), consolidando sua presença em Hollywood.

Com esse histórico, não surpreende que Gaga seja associada a projetos de grande impacto cultural. E, dentro do universo fashion e luxuoso de O Diabo Veste Prada, seu estilo ousado e inovador se encaixaria de forma natural.

Lady Gaga: A continuação de um clássico

O primeiro filme, lançado em 2006, se tornou um marco da cultura pop ao mostrar a trajetória de Andy Sachs (Anne Hathaway), uma jovem jornalista que consegue um emprego na prestigiada revista de moda Runway Magazine. Sob o comando da temida editora-chefe Miranda Priestly (Meryl Streep), Andy descobre que brilhar no mundo da moda exige sacrifícios e resiliência.

A sequência, prevista para 2026, traz de volta grande parte do elenco original, com destaque para Anne Hathaway, Meryl Streep e Emily Blunt, além de novos nomes que ainda não foram revelados oficialmente. Caso Lady Gaga seja confirmada, sua presença certamente ampliará a expectativa e dará ainda mais visibilidade ao longa.

Enquanto não há anúncio oficial, as redes sociais seguem alimentando a discussão. Fãs criaram até uma trend no X (antigo Twitter), postando imagens de divas pop como Miley Cyrus, Anitta e Pabllo Vittar em looks dignos da passarela, imaginando-as como parte do universo glamouroso da Runway.

A verdade é que, confirmada ou não, a simples possibilidade de Lady Gaga participar já garante uma poderosa campanha espontânea para o filme. Afinal, poucos nomes na cultura pop conseguem gerar tanto burburinho quanto o dela.