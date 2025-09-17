Festival São Batuque celebra 18 anos com ritmos, tradição e novo portal digital

O Festival São Batuque 2025 celebra a 18ª edição reafirmando papel como um dos mais importantes encontros dedicados à percussão e à cultura popular do Brasil. De 17 a 20 de setembro, o evento ocupa diversos territórios tradicionais do Distrito Federal com uma programação gratuita e vibrante, que reúne oficinas, rodas de saberes, seminários, apresentações culturais, feira de artesanato, praça gastronômica e shows de artistas locais e nacionais.
A programação inclui outros espaços simbólicos do DF, conectando ancestralidade, formação e celebração popular. Nesta quarta-feira (17/9), o evento 'Cantos de Quilombos' promove uma grande roda com Mestra Tisza, Mestre Taleta, Grupo Raízes, Maculelê e o Bando Matilha. Na quinta-feira (18), a programação chega à Casa de Cultura do Guará, com o encontro 'Baques de Angola', reunindo oficinas e apresentações de Zenga Baque Angola, Leão da Campina (PE), Tambores do Amanhecer e Dandalunda. Na sexta-feira (19), a Praça dos Orixás se transforma no epicentro de 'Ancestralidade e Território', com um seminário sobre os povos tradicionais de terreiro, seguido por apresentações de Oju Okan, Zenga Baque Angola e outras atrações que celebram a força dos tambores e das matrizes afro-brasileiras.
Além da programação presencial, o festival ganha um novo espaço de conexão com o público através do site www.saobatuque.com.br. A plataforma interativa e inclusiva reúne toda a programação, conteúdos inéditos, vídeos, fotos, transmissões ao vivo e materiais das edições anteriores. Um dos destaques do ambiente virtual é o documentário 'Terras diversas', dirigido por Stéffanie Oliveira. O média-metragem traz depoimentos marcantes de mestres e mestras das manifestações populares do DF, revelando histórias de resistência e legado.
Segundo Stéffanie Oliveira, realizadora do média-metragem 'Terras diversas', “Brasília é feita das matulas culturais de candangas e candangos que chegaram de todos os cantos do Brasil. O sagrado e o profano, de mãos dadas, criaram territórios culturais neste Cerrado encantado. Esse documentário nasce assim, como a própria cidade: gestado e parido a muitas mãos, pelos mestres e mestras que nunca pararam de construir cultura dentro da cidade”, enfatizou.
O encerramento do festival acontece no sábado (20/9), na Praça dos Orixás, com uma verdadeira festa dos sentidos. A programação começa com a Feira Gastronômica e de Artesanato Afro-Candango e segue com encontros musicais que representam o diálogo entre diferentes territórios e tradições do Brasil, em uma grande roda de resistência, alegria e pertencimento.
Programação
Quarta-feira (17/9) - Cantos de Quilombos
Arena Capoeira - Riacho Fundo I
18h - Abertura: Roda de Capoeira com Mestra Tisza (BA), Greyce Ornellas (MG), Mestre Taleta e Mestre Fininho (DF)
19h - Puxada de Rede com Bando Matilha (DF)
19h30 - Maculelê com Grupo Raízes Capoeira (DF)
20h - Oficina “Cantos de Angola” com Mestra Tisza (BA)
Quinta-feira (18/9) - Baques de Angola
Casa de Cultura do Guará
18h - Oficina com Mestre Hugo Roxiluan (PE) e Sub Mestra Kissimin (PE)
21h - Encontro de Baques:
Zenga Baque Angola (DF)
Tambores do Amanhecer (Planaltina)
Dandalunda (Ceilândia)
Leão da Campina (PE)
Sexta-feira (19/9) - Ancestralidade e Território
Praça dos Orixás
14h -Toque Ketu, Jeje, Angola, Umbanda e Nagô
14h30 - Lançamento do Comitê das Mulheres de Terreiro do DF
15h - Seminário dos Povos Tradicionais de Terreiro
Temas:
Revitalização de Espaços de Matriz Africana
Saúde nas Comunidades Tradicionais
Marcha das Mulheres Negras
18h - Oju Okan Samba (DF)
19h - Zenga Baque Angola (DF) + Leão da Campina (PE)
Sábado (20/9) - Encerramento: Festival São Batuque
Praça dos Orixás
17h - Abertura da Feira Gastronômica e Feira de Artesanato Afro-Candango
18h - Bumba Meu Boi do Seu Teodoro (DF) convida Emília Monteiro (DF)
19h - Coco do Iguape (CE) convida Coco de Quebrada (DF)
20h - Grupo Afirmação (DF) convida Jiauncy Ojubará (Ilê Aiyê - BA)
21h - Sambada de Seu Estrelo (DF) convida Mestre Anderson (PE)
22h - Maciel Salu (PE) convida Kirá (DF)
Site: www.saobatuque.com.br
Redes: @saobatuquefestival