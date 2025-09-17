Festival São Batuque celebra 18 anos com ritmos, tradição e novo portal digital

O Festival São Batuque 2025 celebra a 18ª edição reafirmando papel como um dos mais importantes encontros dedicados à percussão e à cultura popular do Brasil. De 17 a , o evento ocupa diversos territórios tradicionais do Distrito Federal com uma programação gratuita e vibrante, que reúne oficinas, rodas de saberes, seminários, apresentações culturais, feira de artesanato, praça gastronômica e shows de artistas locais e nacionais.

A programação inclui outros espaços simbólicos do DF, conectando ancestralidade, formação e celebração popular. Nesta quarta-feira (17/9), o evento 'Cantos de Quilombos' promove uma grande roda com Mestra Tisza, Mestre Taleta, Grupo Raízes, Maculelê e o Bando Matilha. Na quinta-feira (18), a programação chega à Casa de Cultura do Guará, com o encontro 'Baques de Angola', reunindo oficinas e apresentações de Zenga Baque Angola, Leão da Campina (PE), Tambores do Amanhecer e Dandalunda. Na sexta-feira (19), a Praça dos Orixás se transforma no epicentro de 'Ancestralidade e Território', com um seminário sobre os povos tradicionais de terreiro, seguido por apresentações de Oju Okan, Zenga Baque Angola e outras atrações que celebram a força dos tambores e das matrizes afro-brasileiras.

Além da programação presencial, o festival ganha um novo espaço de conexão com o público através do site www.saobatuque.com.br. A plataforma interativa e inclusiva reúne toda a programação, conteúdos inéditos, vídeos, fotos, transmissões ao vivo e materiais das edições anteriores. Um dos destaques do ambiente virtual é o documentário 'Terras diversas', dirigido por Stéffanie Oliveira. O média-metragem traz depoimentos marcantes de mestres e mestras das manifestações populares do DF, revelando histórias de resistência e legado.

Segundo Stéffanie Oliveira, realizadora do média-metragem 'Terras diversas', “Brasília é feita das matulas culturais de candangas e candangos que chegaram de todos os cantos do Brasil. O sagrado e o profano, de mãos dadas, criaram territórios culturais neste Cerrado encantado. Esse documentário nasce assim, como a própria cidade: gestado e parido a muitas mãos, pelos mestres e mestras que nunca pararam de construir cultura dentro da cidade”, enfatizou.

O encerramento do festival acontece no sábado (20/9), na Praça dos Orixás, com uma verdadeira festa dos sentidos. A programação começa com a Feira Gastronômica e de Artesanato Afro-Candango e segue com encontros musicais que representam o diálogo entre diferentes territórios e tradições do Brasil, em uma grande roda de resistência, alegria e pertencimento.

Programação

- Cantos de Quilombos

Arena Capoeira - Riacho Fundo I

18h - Abertura: Roda de Capoeira com Mestra Tisza (BA), Greyce Ornellas (MG), Mestre Taleta e Mestre Fininho (DF)

19h - Puxada de Rede com Bando Matilha (DF)

19h30 - Maculelê com Grupo Raízes Capoeira (DF)

20h - Oficina “Cantos de Angola” com Mestra Tisza (BA)

- Baques de Angola

Casa de Cultura do Guará

18h - Oficina com Mestre Hugo Roxiluan (PE) e Sub Mestra Kissimin (PE)

21h - Encontro de Baques:

Zenga Baque Angola (DF)

Tambores do Amanhecer (Planaltina)

Dandalunda (Ceilândia)

Leão da Campina (PE)

- Ancestralidade e Território

Praça dos Orixás

14h -Toque Ketu, Jeje, Angola, Umbanda e Nagô

14h30 - Lançamento do Comitê das Mulheres de Terreiro do DF

15h - Seminário dos Povos Tradicionais de Terreiro

Temas:

Revitalização de Espaços de Matriz Africana

Saúde nas Comunidades Tradicionais

Marcha das Mulheres Negras

18h - Oju Okan Samba (DF)

19h - Zenga Baque Angola (DF) + Leão da Campina (PE)





- Encerramento: Festival São Batuque

Praça dos Orixás

17h - Abertura da Feira Gastronômica e Feira de Artesanato Afro-Candango

18h - Bumba Meu Boi do Seu Teodoro (DF) convida Emília Monteiro (DF)

19h - Coco do Iguape (CE) convida Coco de Quebrada (DF)

20h - Grupo Afirmação (DF) convida Jiauncy Ojubará (Ilê Aiyê - BA)

21h - Sambada de Seu Estrelo (DF) convida Mestre Anderson (PE)

22h - Maciel Salu (PE) convida Kirá (DF)

Site: www.saobatuque.com.br

Redes: @saobatuquefestival