Zé Felipe apaga fotos com Virginia Fonseca

A separação de Zé Felipe e Virginia Fonseca continua gerando repercussão além das questões jurídicas e patrimoniais.

De acordo com exclusividade do colunista Daniel Nascimento, do portal O Dia. Nos últimos dias, o cantor chamou atenção dos fãs ao realizar uma verdadeira “faxina digital”, apagando cerca de 100 publicações no Instagram, muitas delas relacionadas ao período em que esteve casado com a influenciadora.

A atitude levantou debates sobre como as celebridades utilizam as redes sociais para reposicionar suas imagens após términos de grande visibilidade pública.

Entre os movimentos mais comentados está o unfollow dado a Hebert Gomes, padrinho do filho caçula do casal, e a Maressa Lopes, ex-assessora de Zé Felipe que hoje faz parte da equipe de Virginia. A decisão de romper laços digitais com pessoas tão próximas reforça a percepção de que o distanciamento entre os dois não se restringe apenas à vida conjugal, mas também ao círculo social e profissional.

Hebert e Maressa não eram apenas conhecidos eventuais. Ambos moraram na mansão em Goiânia com o então casal e faziam parte de sua convivência diária. Com a separação, Maressa passou a integrar oficialmente a equipe de Virginia, movimento que parece ter sido interpretado por Zé Felipe como uma mudança de lealdade.

O episódio ganhou ainda mais atenção quando Poliana Rocha, mãe do cantor, criticou um post de Maressa que exaltava Virginia sem mencionar Zé. “Faltou colocar uma fotinho do Zé, né?”, comentou. A ex-assessora respondeu com elegância, ressaltando que o texto também incluía o cantor, mas que a questão poderia ter sido tratada em particular.

Essa troca pública evidencia como os bastidores da separação transbordam para as redes sociais, onde cada ação ou ausência de gesto é interpretada como sinal de conflito ou reposicionamento de alianças.

O impacto para a imagem de Zé Felipe e Virginia

Enquanto Virginia Fonseca mantém silêncio absoluto sobre o tema, Zé Felipe segue construindo uma nova narrativa digital. A exclusão de registros com a ex e o afastamento de pessoas próximas a ela sinalizam não apenas um rompimento emocional, mas também uma tentativa de marcar território em relação à própria identidade artística e pessoal.

No universo das celebridades, onde cada postagem pode ser entendida como posicionamento, “limpar” as redes significa redefinir a forma como o público enxerga um artista. Ao apagar mais de 100 fotos e deixar de seguir antigos aliados, Zé Felipe parece buscar uma reconstrução de imagem independente da ex-esposa, que hoje é uma das maiores influenciadoras digitais do Brasil.

A repercussão foi imediata entre os fãs, que dividiram opiniões: parte acredita que o cantor tem direito de recomeçar sem carregar lembranças públicas do passado, enquanto outros consideram as atitudes precipitadas e até mesmo infantis.

De todo modo, a movimentação confirma que o divórcio entre Zé Felipe e Virginia Fonseca não se encerra nos tribunais. Ele também é disputado nos feeds, stories e seguidores — um palco tão relevante quanto qualquer outro na vida de personalidades públicas.