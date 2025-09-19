Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta (19/9)

OPORTUNIDADE

Data estelar: Vênus ingressa em Virgem e a Lua também.

Todos podemos ser agraciados com doses abundantes de Vida porque ela circula à solta pelos mundos visível e invisível, disponível para a recebermos e absorvermos e nos sentir com vigor e alegria. Não privilegiados nessa circulação, qualquer pessoa existente é, naturalmente, conectada ao sistema universal de distribuição de Vida.

A magia, no entanto, não é essa, mas a redistribuição da graça vital através dos relacionamentos objetivos e subjetivos em que estamos enredados, e a consequente transformação da Vida em atividade incansável.

Hoje é um daqueles raros dias em que se manifesta uma oportunidade melhor do que os aclamados portais numéricos que tanto sucesso fazem nas redes sociais, a oportunidade de colocar em prática atividades que correspondam aos nossos anseios de sermos maiores e melhores do que somos.

































ÁRIES (21/3 a 20/4)

As demandas que as pessoas fazem podem parecer um tanto mesquinhas e egoístas, mas nesta parte do caminho precisam ser tidas em conta, porque a necessidade determina que haja o maior equilíbrio e harmonia possíveis.

TOURO (21/4 a 20/5)

Além de você ter seus planos e desejos, é imprescindível que haja uma ação condizente com todas essas visões e ímpetos, porque senão o tempo vai passar e inevitavelmente a decepção virá a bater em sua porta. Melhor não.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Faça o que seus ímpetos determinarem, mas fique ciente de que tudo tem um preço, e que seria melhor o calcular antes de se deixar levar pelo ímpeto do desejo. Tudo tem seu lugar e hora certa, esse é o cálculo.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Há coisas que você precisa encarar, mesmo sem nenhuma boa vontade a esse respeito, e por isso, é melhor encarar logo, sem mais demoras, para evitar que os assuntos vão se acumulando até ficarem insuportáveis. Isso não.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Aquilo que você não conseguir harmonizar pessoalmente, será melhor abrir o jogo e convidar outras pessoas a darem opiniões sobre o assunto, porque quanto mais amplas forem as observações, melhor será para todo mundo.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Tudo pode e deve ser negociado, porque o momento é propício para que seus interesses sejam valorizados, tanto quanto você associar seu trabalho e capacidade a pessoas que possam agregar algo bom também. É por aí.

LIBRA (23/9 a 22/10)

A melhor atitude que você pode tomar nesta parte do caminho diante dos desafios é tomar as iniciativas que você esperaria que outras pessoas tomassem, mas que se você não tomar vai ficar um vazio desagradável. Melhor não.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Com muita serenidade e confiança, se movimente discretamente por entre as pessoas e as demandas que elas fazem, tendo em mente realizar suas pretensões, mas sem forçar a barra em absolutamente momento algum. É por aí.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Com a ajuda das pessoas que supostamente estariam aí justamente para isso, ajudar, é certo que as coisas sairiam muito bem. Porém, mesmo as pessoas estando aí para ajudar, ainda assim, elas não ajudam.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Nesta parte do caminho é propício fazer várias coisas ao mesmo tempo, ainda que isso provoque certa dose de desordem, que sua alma tanto teme. A desordem servirá para a inspiração criativa fluir melhor.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Aquilo que você não se atreveria a fazer em outros momentos, agora seria a melhor coisa para colocar em prática. Afinal, se você deixar que o temor oriente seus passos o tempo inteiro, nada de bom vai acontecer.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Manter o realismo é a melhor opção, porque ficar viajando na onda de lindas ilusões, apesar de manter o ânimo lá em cima e a boa vontade em ação, depois desequilibra tudo quando a decepção, inevitável, acontecer.