Ludmilla antecipa feats. de peso em novo álbum de R&B

Ludmilla voltou a movimentar a cena musical ao revelar novos detalhes de seu aguardado álbum de R&B. A cantora adiantou que a tracklist contará com colaborações inesperadas, incluindo nomes vencedores do Grammy, artistas nacionais e até internacionais que vão se arriscar cantando em português pela primeira vez.

O projeto, que já teve duas prévias divulgadas com os singles “Paraíso” e “Cam Girl” — essa última em parceria com a premiada Victoria Monét —, vem sendo apontado como um marco para o gênero no Brasil. A ideia de Ludmilla é fundir o R&B a elementos do funk e de outros ritmos brasileiros, criando uma identidade própria dentro do cenário global.

E a lista de colaboradores impressiona. A brasileira gravou em Los Angeles, no lendário estúdio Westlake, o mesmo em que Michael Jackson registrou “Thriller” e Beyoncé finalizou “Cowboy Carter”. Rihanna e The Weeknd também já passaram pelo local. Entre os produtores e compositores envolvidos estão nomes como Khris Riddick-Tynes (SZA, Kehlani), Los Hendrix (SZA, Childish Gambino), Poo Bear (Justin Bieber, Anitta), Hitmaka (Nicki Minaj, Tinashe), London on Da Track (Ariana Grande, Tyga) e Poo Beats, conhecido por sucessos em espanhol.

Com tantas conexões internacionais e a ousadia de trazer estrelas gringas para cantar em português, Ludmilla pretende não apenas lançar um álbum, mas consolidar um movimento. “Quero expandir os limites do R&B no Brasil e mostrar como ele pode dialogar com a nossa música”, declarou a artista.

“Esse projeto é sobre as experiências de mulheres pretas. Sempre falo sobre amor nas minhas músicas, mas queria algo que pudesse performar nos shows de um jeito novo”, contou Ludmilla ao g1. A faixa brinca com a ideia de transmitir desejo pela internet, mas com um ponto central: o poder de quem está no controle.

“É sobre se sentir dona do jogo, saber o quanto você é desejada e usar isso a seu favor. Falo de desejo e fetiche, mas sempre deixando claro que quem manda sou eu.”

Ludmilla fala sobre bastidores da música e revela como foi conhecer Beyoncé

A cantora Ludmilla participou do quadro “Só até Aqui”, produzido por Dan Mendes. Durante a entrevista, a intérprete de “Maldivas” falou sobre diferentes fases da sua carreira, revelou planos para novos lançamentos e discutiu de forma franca algumas questões que envolvem os bastidores da indústria musical brasileira.

Um dos trechos mais comentados foi quando Ludmilla fez um desabafo sobre a falsificação de dados e métricas no cenário atual, ressaltando como a aparência de sucesso muitas vezes não corresponde à realidade vivida por alguns artistas:

“Vivemos a era mais fácil de ser fake. É vender uma carreira que não existe, vender números que não existem. Quando colocam a pessoa em uma situação real, como um show, é aí que se vê a verdade: show vazio, show cancelado. Essa, felizmente, não é a realidade que eu vivo.”

Ludmilla relembra encontro com Beyoncé

Outro momento marcante da entrevista foi o relato emocionado de Ludmilla sobre seu encontro com Beyoncé, ocorrido em dezembro de 2023, quando a estrela norte-americana fez uma aparição surpresa no Brasil para apresentação do filme da Renaissance Tour. Ludmilla contou que, ao encontrar sua maior ídola, não perdeu a oportunidade de expressar sua gratidão e admiração:

“Eu precisava contar pra ela que comecei a cantar por causa dela — e eu contei. Ela disse que já sabia, me deu os parabéns e falou pra equipe dela: ‘É ISSO, É ISSO’, e começou a sorrir.”

Na sequência, Ludmilla descreveu como foi a energia do momento e exaltou a personalidade cativante de Beyoncé, ressaltando o quanto estar com ela foi especial:

“Pra quem é fã da Beyoncé, se contar muita coisa, nem volta mais… Mas ela é muito especial, adorável, doce. Uma querida, muito simpática. É bom estar com ela.”