Wanessa Camargo celebra 25 anos de carreira com projeto intimista

Wanessa Camargo, 42 anos, cresceu sob os holofotes, herança direta do sobrenome que a ligou desde cedo à música. Mas, em 2025, a artista prefere destacar não o peso da família famosa, e sim a sua própria trajetória, que completa 25 anos marcada por mudanças, riscos e reinvenções.

Em entrevista à Quem, a cantora definiu a nova fase como uma volta às origens — um reencontro com a menina de 17 anos que lançou o primeiro álbum e apresentou ao Brasil o hit O Amor Não Deixa. “Essa jovem ainda caminha comigo. Hoje, ao lado dela, existe uma mulher mais madura, consciente e que continua querendo evoluir”, afirma.

Para comemorar as bodas de prata de carreira, Wanessa acaba de lançar Lado B, registro ao vivo gravado em São Paulo. No repertório, estão as faixas menos conhecidas da discografia, mas carregadas de significado pessoal. “Cada música traz uma memória. É impossível não se emocionar ao revisitar esses momentos”, conta.

A artista reconhece que, ao longo dos anos, conviveu tanto com elogios quanto com críticas. A experiência, segundo ela, foi fundamental para aprender a lidar com expectativas externas. “Quando buscamos atender demais ao outro, na verdade estamos tentando preencher nossa própria necessidade de sermos amados. Hoje, priorizo o que é verdadeiro para mim. Se eu não cantar o que me toca, enlouqueço”, diz.

Apesar dos altos e baixos, inclusive na vida pessoal — como o fim do relacionamento com Dado Dolabella, anunciado no início deste ano —, Wanessa garante que a maturidade trouxe novos olhares. “Minha criança, minha adolescente, minha jovem e a mulher que sou agora andam juntas. Enxergo as coisas com mais responsabilidade e clareza do que aos 20 anos”, reflete.

O desejo da cantora, agora, é que o público também viva essa viagem no tempo com ela. “Quero que as pessoas se emocionem, que recordem fases marcadas pelas minhas músicas. Esse projeto me fez reencontrar aquela garota que sonhava em amar, ser amada e descobrir a vida. Foi como abraçá-la novamente”, conclui.

Wanessa Camargo fica constrangida após confusão com Luan Pereira

O nome de Wanessa Camargo voltou a ser assunto nas redes sociais nesta semana após um episódio envolvendo seu ex-namorado Dado Dolabella e o cantor sertanejo Luan Pereira. A situação aconteceu em um bar no Rio de Janeiro e gerou burburinho entre fãs e veículos de entretenimento, já que teria sido motivada por uma crise de ciúmes do ator.

Em entrevista ao Portal Leo Dias, Luan decidiu se pronunciar e esclareceu sua versão dos fatos, minimizando a polêmica. Segundo o sertanejo, a cena não passou de um mal-entendido.

“Pra mim, não teve briga, não. Foi um doido que chegou me empurrando, chegando lá. Falei com a Camila, que é minha assessora, e perguntei: ‘Quem é esse?’. Foi claramente uma crise de ciúmes, mas não tenho nada a ver com a vida pessoal deles”, afirmou Luan.

O cantor ainda destacou que não se deixaria levar por provocações. “Tenho Deus no coração, e nada na vida vai me fazer sair da razão, perder a paciência ou partir para a agressão”, acrescentou.

A fala reforça a postura de tranquilidade que Luan tenta manter diante da situação, enquanto o nome de Wanessa acabou sendo exposto novamente em meio a uma controvérsia amorosa.

Testemunhas relatam que Wanessa Camargo ficou visivelmente constrangida com a cena. Ao lado de amigos, tentou contornar o mal-estar imediatamente. O próprio Luan revelou que a cantora se desculpou pela atitude do ex.

“Wanessa é minha amiga demais. Na hora, ela ficou totalmente constrangida, pediu desculpas e disse que não era para eu me preocupar. Ela é como uma irmã para mim”, declarou.

Essa reação foi vista como uma tentativa de Wanessa de proteger tanto sua imagem quanto a relação de amizade que mantém com o cantor, além de evitar que a confusão tivesse maiores proporções públicas.