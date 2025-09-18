Luísa Sonza inicia nova era com visual ousado e som experimental

Luísa Sonza deu um grande passo rumo à sua próxima fase artística durante sua apresentação no festival The Town, revelando detalhes da tão aguardada era “LS4”, que sucede o álbum Escândalo Íntimo (2023). O quarto trabalho de estúdio da cantora promete uma mistura de referências clássicas e experimentações modernas, sinalizando uma nova fase para a artista.

Em conversa com o Multishow, Luísa revelou que o lançamento do álbum ainda está em andamento e que a intenção é preparar o público aos poucos. “Não está tão perto quanto as pessoas acham. A galera vê mudança de cabelo e já pensa que o álbum chegou. Mas estamos testando algumas coisas e acostumando o público”, explicou.

Entre as novidades do show, a faixa inédita Loura Gelada chamou atenção. A música utiliza um sample de Louras Geladas, clássico do RPM de 1985, e, segundo a cantora, já figura entre suas favoritas do disco. “Se você acha que o rock morreu, o seu rock morreu. Agora a gente faz o que quiser. Não busco agradar todo mundo, mas meu público de gays, mulheres e fãs de pop”, declarou ao site Tracklist.

Além do novo single, o repertório incluiu covers de Nara Leão, Rita Lee e Chico Buarque, cada um alinhado à estética e ao conceito de LS4. O encerramento ficou por conta de Berimbau/Consolação, de Vinícius de Moraes e Toquinho, reforçando o diálogo da cantora com a música brasileira.

No aspecto visual, Luísa também trouxe mudanças marcantes. Inspirada na atriz Farrah Fawcett, famosa por As Panteras, a cantora exibiu um corte e coloração que remetem aos anos 1980. A cor amarela, que já aparece em suas comunicações e roupas, promete ser assinatura da nova era, com referências diretas ao icônico traje de Uma Thurman em Kill Bill (2003). Durante o festival, ela usou um tênis Onitsuka Tiger modelo México 66, exatamente como o personagem do filme.

“Tudo que está neste show vai refletir a nova fase”, garantiu a artista nos bastidores, descrevendo a nova era como “experimental” e aberta à experimentação. Para os fãs, as apresentações funcionam como pistas do que esperar do projeto completo, que ainda deve explorar sonoridades diversas e homenagens à música brasileira clássica.

Luísa Sonza celebra diamante de “Escândalo Íntimo” e planeja pausa criativa

Luísa Sonza encerra mais um ciclo marcante em sua carreira ao receber o certificado de diamante da Pró-Música Brasil pelo álbum Escândalo Íntimo, lançado em 2023.

A certificação reconhece projetos que atingem 300 mil unidades equivalentes, considerando vendas físicas, downloads e streams de áudio e vídeo. A marca foi superada com folga: o disco ultrapassou 1 bilhão de streams apenas em 2024.

O projeto consolidou-se como um dos álbuns pop nacionais mais ouvidos do ano, impulsionado por sucessos como Sagrado Profano, Campo de Morango, A Dona Aranha e Chico.

A faixa Sagrado Profano, por exemplo, já soma mais de 163 milhões de reproduções no Spotify. Além das canções solo, Escândalo Íntimo reuniu um time de peso com participações de Maiara & Maraisa, Marina Sena, Baco Exu do Blues, KayBlack, Tokischa, Demi Lovato, Duda Beat e Caetano Veloso.

O álbum não apenas conquistou o público, mas também rendeu indicações e prêmios expressivos. No Grammy Latino, Luísa foi indicada nas categorias de Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa e Melhor Canção em Língua Portuguesa por Chico. Já no Prêmio Multishow, foram sete indicações. No cenário internacional, a artista recebeu o troféu Força Global no Billboard Women in Music Awards, nos Estados Unidos, onde apresentou pela primeira vez a versão em inglês de Chico.

A música, inspirada no relacionamento da cantora com Chico Moedas, foi um dos grandes pontos de interesse na época do lançamento. Após o fim do namoro, motivado por uma traição, Luísa passou a alterar a letra durante as apresentações, adaptando a canção ao novo momento pessoal.

Luísa Sonza: Olhar para o futuro

Apesar do êxito de Escândalo Íntimo, Luísa Sonza sinaliza que pretende desacelerar antes de entregar seu próximo álbum, provisoriamente chamado LS4. Segundo ela, o novo projeto será desenvolvido com mais tempo e maturação. Em entrevista coletiva após show no Rio de Janeiro, a cantora contou que a produção do trabalho anterior foi intensa e acelerada, algo que deseja fazer diferente desta vez.

“Escândalo Íntimo foi incrível, mas um processo muito doloroso, de colocar tudo pra fora rapidamente. Agora quero respirar e criar com calma”, afirmou. Luísa garantiu que o lançamento do LS4 ainda levará algum tempo, mas reforçou que o período de pausa é estratégico para oferecer ao público algo mais elaborado e conectado à sua evolução artística.

Com a conquista do diamante e uma presença cada vez mais forte fora do Brasil, Luísa Sonza se consolida como um dos principais nomes da música pop nacional contemporânea. Entre hits, colaborações internacionais e prêmios, a artista demonstra que sabe equilibrar intensidade criativa e estratégia de carreira, mantendo-se fiel à própria essência enquanto prepara seu próximo passo.