Demi Lovato anuncia novo álbum “It’s Not That Deep”

Demi Lovato revelou aos fãs que seu nono álbum de estúdio, “It’s Not That Deep”, chega oficialmente no dia 24 de outubro. A confirmação veio junto a uma carta aberta publicada em seu Instagram, e já deixa claro que a cantora quer trazer uma fase mais leve, dançante e festiva à sua carreira.

Na mensagem, Demi escreveu: “Esse trabalho reflete onde estou agora. Estou muito orgulhosa de todo o trabalho que fiz e agora é hora de celebrar e se divertir!!!” Ela também agradeceu à equipe de criação da arte de capa, descrevendo o resultado como uma “cena caótica mais bela” e enviou um carinho especial aos fãs, afirmando: “Eu amo vocês e nunca vou deixá-los irem”.

O álbum marca uma mudança de direção para a cantora: apenas uma balada estará presente, enquanto o restante do repertório promete músicas animadas e cheias de energia. Até agora, Demi já apresentou dois singles do projeto: “Fast” e “Here All Night”. No primeiro, a artista caminha pela cidade à noite, simbolizando a superação de traumas. No segundo, ela se entrega à dança e à diversão, celebrando o fim de um relacionamento com leveza.

Demi, que tem 33 anos, afirma estar vivendo uma fase de autoconfiança e sensualidade: “Tem muita música sexy no álbum, que eu me identifico totalmente… quero que isso brilhe na minha música”. A cantora também compartilhou que, embora tenha se preocupado com o tempo de validade para artistas pop, agora se sente apenas começando e pronta para mostrar sua nova fase.

Demi Lovato fala de noivado de Selena Gomez com Benny Blanco

Demi Lovato mostrou que está animada pelo noivado de Selena Gomez e Benny Blanco.

Segundo a People, ela esteve no episódio de Watch What Happens Live para promover seu próximo álbum, It’s Not That Deep. Ela conversou brevemente sobre sua colega do Disney Channel e o noivado de Selena com Benny.

Demi Lovato foi questionada sobre os comentários recentes de Selena no episódio de 10 de julho do podcast Therapuss, de Jake Shane, de acordo com a publicação. Na ocasião, ela falou sobre o enorme sucesso que suas colegas estrelas do Disney Channel alcançaram. “Dos Jonas Brothers a Miley [Cyrus] e Demi [Lovato]“, afirmou, “é bom ver todos eles fazendo o que fazem.”

“Ouvi trechos que ela disse no podcast”, disse Demi Lovato. “Foi muito, muito fofo.”

“Não poderia estar mais feliz por ela. Só desejo o melhor a ela”, acrescentou.

Vale destacar que Demi também compartilhou que ouviu o último álbum de Selena Gomez e Blanco, “I Said I Love You First”. “Trabalho realmente ótimo”, disse.

“Adoro as músicas“, revelou, observando que gostou muito de “Bluest Flame”.

Vale lembrar que as duas cantoras se conheceram quando estrelaram Barney e Seus Amigos em 2001, quando tinham 7 anos. A amizade continuou enquanto ambas estrelavam séries infantis de sucesso: Demi Lovato em Sunny Entre Estrelas e Selena Gomez em Os Feiticeiros de Waverly Place. Perto do fim de sua temporada no Disney Channel, elas também estrelaram juntas em Programa de Proteção para Princesas, em 2009.

Demi Lovato sempre foi uma artista que não teve medo de se expor e compartilhar suas vivências mais intensas com o público. Entre turnês, novos álbuns e momentos delicados da vida pessoal, um dos capítulos mais inusitados de sua trajetória foi a época em que decidiu investigar a existência de extraterrestres. Esse período ficou marcado pela produção do programa Unidentified with Demi Lovato (2021), exibido pela plataforma Peacock.

A proposta do projeto era ousada: ao lado do melhor amigo Matthew Scott Montgomery e da irmã Dallas Lovato, a cantora embarcava em viagens e experiências em busca de OVNIs, fenômenos paranormais e até possíveis encontros com seres de outro planeta. Em um dos episódios, ela chegou a cantar para uma suposta presença extraterrestre, o que chamou bastante atenção da mídia e do público.

Em entrevista recente ao podcast Just Trish, Demi comentou essa fase com mais leveza e até certo distanciamento. Ela contou que, naquele momento da vida, estava fumando bastante maconha e isso influenciava diretamente suas percepções. Segundo a própria artista, a mistura entre crença no paranormal e o uso da substância acabou dando um tom “muito chapado” ao projeto.