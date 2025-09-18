Demi Lovato revela capa provocativa e significado por trás do novo álbum

Demi Lovato, de 33 anos, anunciou nesta segunda-feira (15) detalhes de seu nono álbum de estúdio, “It’s Not That Deep”, com lançamento previsto para 24 de outubro. A cantora, que retorna ao pop com batidas eletrônicas, compartilhou o conceito por trás da capa e o que o projeto representa em sua trajetória musical.

A imagem de capa mostra Demi envolta em um saco de lavanderia, cercada por diversas pessoas. Segundo a artista, a proposta era transmitir a sensação de estar no centro do caos, mas mantendo controle e autoconfiança. “O que é ótimo na capa do álbum é que você pode ver que estou consciente de todas essas pessoas me observando, mas permaneço imperturbável diante do caos ao meu redor”, explicou em entrevista à revista americana Paper.

Ela ainda detalhou que, apesar de estar coberta pelo saco de lavagem a seco com a frase “Nós [Amamos] Nossos Clientes”, está nua por baixo, assumindo sua sexualidade e reforçando que o disco é uma homenagem aos fãs. “Este álbum é realmente para eles. É definitivamente um reflexo de onde estou, mas não estou fazendo isso por obrigação. Estou fazendo música porque meus fãs queriam ver esse lado meu”, disse.

Demi também relacionou a capa ao clipe de seu single “Fast”, destacando que a sensação de caos é algo que a inspira. “Há todo esse caos ao meu redor, mas estou conectada, presa, imperturbável. É assim que estou retomando meu poder”, afirmou.

O novo projeto deve incluir ainda o single “Here All Night” e promete uma sonoridade eletrônica diferente do que a artista apresentou em trabalhos anteriores. Ao longo de quase duas décadas de carreira, Demi transitou entre pop rock, R&B e rock, e agora explora o dance eletrônico em busca de novas formas de se expressar.

Demi Lovato ressignifica seus memes em 9° álbum

Na última segunda-feira (15), a cantora Demi Lovato estampou a capa da mais nova edição da Paper Magazine. Recentemente, a artista anunciou a data de lançamento de seu próximo álbum de estúdio, It’s Not That Deep. Durante a entrevista, ela falou sobre os objetivos por trás dessa nova fase de sua carreira e comentou como ressignificou alguns de seus momentos mais virais na internet.

Ao ser questionada sobre a quantidade de memes que marcaram sua trajetória, Demi Lovato reconheceu que muitos deles nasceram em diferentes momentos de sua vida artística. A cantora já foi tema de brincadeiras relacionadas a suas atuações na Disney, como no filme Camp Rock, em entrevistas, aparições em tapetes vermelhos e até mesmo em gravações feitas para suas redes sociais. Ela explicou que, ao perceber a força dessas situações, decidiu se apropriar delas de um jeito bem-humorado e transformador:

“Quando voltei a ficar online, comecei a ver os memes. Uma maneira incrível e poderosa de recuperar o poder é se apropriar dos memes. Porque assim, se eu estou rindo, ninguém pode rir de mim. Estou rindo de mim mesma. Alguns dos memes são ridículos.”

Na sequência, Demi Lovato abordou o conceito central de seu novo álbum. Segundo ela, o projeto nasceu do desejo de assumir uma posição de poder, de não se levar tão a sério e de priorizar sua própria diversão, o que a fez alcançar um estado de maior leveza. O disco marca a quebra de um hiato de 3 anos sem um trabalho inédito de Demi, seu último lançamento foi o disco HOLY FVCK (2022). Sobre a novidade, a cantora disse:

“Mas toda essa era é sobre recuperar meu poder. Apenas assumir minha música, assumir onde estou, assumir a posição em que minha vida está hoje, que é feliz, divertida e despreocupada. É apenas sobre recuperar o poder.”