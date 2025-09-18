Ed Sheeran revela incômodo com semana de lançamento de álbuns

Ed Sheeran está em contagem regressiva para lançar seu novo álbum Play, mas, ao contrário do que muitos poderiam imaginar, o cantor britânico não encara esse momento como uma celebração. Em entrevista ao programa Heart Breakfast, apresentado por Jamie Theakston e Amanda Holden, Sheeran confessou que a semana de lançamento é, para ele, a parte mais desgastante de toda a carreira artística.

Conhecido por seu estilo acessível e por músicas que frequentemente ocupam o topo das paradas, Sheeran revelou que precisa quase “tampar os ouvidos” diante da enxurrada de críticas que surgem nesses dias. “Adoro compor e fazer turnês, mas nunca gostei do lançamento em si. É uma semana em que parece que todos querem reclamar do seu trabalho. Passada essa fase, os fãs encontram o disco, absorvem e aí sim começa a parte boa: a turnê”, explicou o artista.

O novo projeto, Play, promete ser um dos mais pessoais da carreira do cantor. Segundo Sheeran, as composições mergulham em temas ligados ao amor, à esposa Cherry Seaborn e às filhas do casal. Essa abertura emocional intensifica o sentimento de vulnerabilidade durante o lançamento.

“Este é um álbum em que compartilho muito da minha vida íntima. Quando coloco isso no mundo, sinto-me exposto. São três anos de trabalho que, de repente, ficam sujeitos a todo tipo de opinião. Por isso, a semana de lançamento acaba sendo a mais pesada”, disse o cantor.

Apesar do desconforto, Sheeran também reforça que o impacto inicial não define a longevidade de um projeto musical. “Sempre acontece o mesmo: o disco sai, as pessoas falam, depois seguem em frente. Aí os fãs de verdade começam a descobrir as músicas e é quando tudo faz sentido”, comentou.

Além de falar sobre o novo álbum, Sheeran aproveitou para esclarecer os boatos sobre uma possível mudança definitiva para os Estados Unidos. O cantor, que passa longos períodos no país durante turnês, garantiu que seu coração permanece no Reino Unido.

“Não vou me mudar para os Estados Unidos. Já vivi temporadas lá desde 2012, isso sempre fez parte da minha carreira, mas minha vida é em Suffolk. Sou britânico de corpo e alma, gosto de levar meus filhos aos jogos do Ipswich Town. Minha base é aqui”, afirmou.

A declaração encerra meses de especulações de que Sheeran teria deixado a Inglaterra para viver permanentemente em solo americano. Segundo o próprio artista, a rotina em turnê exige estadias prolongadas fora, mas seu vínculo com a família e com a cultura britânica segue inabalável.

Ed Sheeran: Entre críticas e devoção dos fãs

Apesar de não gostar da pressão da semana de lançamento, Ed Sheeran reconhece que essa etapa é essencial para que seu público tenha acesso às novas músicas. Com um repertório cada vez mais pessoal, o cantor equilibra o desconforto da crítica com a fidelidade de seus milhões de fãs ao redor do mundo.

Assim, entre a vulnerabilidade artística e a força de sua base de seguidores, Sheeran mantém-se como um dos nomes mais relevantes da música pop global, reafirmando que, mesmo nos momentos mais desafiadores, sua trajetória continua ligada à autenticidade.