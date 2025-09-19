Demi Lovato assume os memes e transforma polêmicas em diversão

Demi Lovato está levando seus memes virais na esportiva. Em entrevista à revista PAPER nesta segunda-feira (15), a cantora abriu o jogo sobre como lida com as piadas que circulam sobre ela, incluindo seus “joelhos da Disney”, o meme de Poot, a polêmica da loja de iogurte e até suas performances para fantasmas.

“Recentemente entrei de cabeça no TikTok. Antes, eu apenas olhava de vez em quando, mas agora estou produzindo conteúdo. E quando comecei a ver os memes, percebi que assumir o controle deles é uma forma poderosa de retomar meu poder. Se eu estiver rindo de mim mesma, ninguém mais consegue rir de mim”, contou Lovato, de 33 anos.

A cantora, que prepara o lançamento do álbum It’s Not That Deep para 24 de outubro, disse que esta fase da carreira é sobre diversão, autenticidade e assumir quem ela é hoje. “É sobre assumir minha música, minha vida, que agora é feliz, leve e divertida”, explicou.

O clima descontraído se refletiu também no videoclipe de seu single Fast, lançado em agosto. Em determinada cena, Lovato aparece diante de cinco telas de TV que fazem referência a seus memes mais famosos, incluindo momentos do Tumblr de 2015, comentários de fãs e, claro, os icônicos “joelhos da Disney” de Camp Rock.

Recentemente, Lovato voltou à loja de iogurte The Bigg Chill, em Los Angeles, relembrando o vídeo viral de 2021 que causou grande repercussão. Em novo TikTok, ela dublou a gravação antiga, mostrando o encontro com seu iogurte desejado e até dançando pela vitrine.

Demi Lovato fala sobre a capa de seu 9° álbum

Na última edição, a cantora Demi Lovato estampou a capa da mais nova edição da Paper Magazine. Durante o bate-papo, ela comentou sobre os detalhes do seu nono álbum de estúdio, que será lançado em outubro deste ano. Entre os principais temas abordados, Demi compartilhou sua visão sobre a capa do projeto, explicando a ideia por trás da imagem.

Ao falar sobre a capa, Demi Lovato detalhou a intenção por trás da escolha estética e o conceito que queria transmitir para os fãs. Ela destacou como a imagem representa sua consciência sobre a atenção que recebe, mas também sua firmeza diante das pressões externas.

“O que é ótimo sobre a capa do álbum é que você pode ver que tenho consciência de todas essas pessoas com os olhos em mim, mas estou concentrada e impassível diante do caos ao meu redor. Então, você sabe, estou me cobrindo com um saco de lavanderia que diz: ‘Nós [Coração] Nossos Clientes.’ Este álbum é realmente para os meus fãs.”

Em seguida, Demi refletiu de forma mais pessoal sobre como a capa dialoga com sua música e sua expressão artística. Ela explicou que a imagem não se trata apenas de uma escolha estética, mas sim de uma extensão de sua relação com os fãs e de seu desejo de mostrar diferentes facetas de si mesma.

“É definitivamente um reflexo de onde estou. Mas não é por isso que estou fazendo isso. Estou fazendo música porque sinto que meus fãs querem ver esse meu lado. Estou me cobrindo com um saco de lavanderia, mas estou nua por baixo. Então estou assumindo minha sexualidade e, ao mesmo tempo, você sabe, está dizendo ‘Nós <3 Nossos Clientes’, então é para os fãs.”

Por fim, Demi Lovato comentou sobre como a capa e seu trabalho recente refletem sua retomada de poder pessoal. Ela comparou a sensação transmitida pela imagem à experiência que viveu protagonizando o videoclipe de Fast, reforçando a ideia de foco e controle em meio ao caos.

“É essa imagem em que há caos ao meu redor, e foi isso que gostei também no videoclipe de ‘Fast’. Há todo esse caos ao meu redor, mas estou focada, estou concentrada, impassível. Isso sou eu retomando meu poder. É tudo sobre eu retomar meu poder.”

Demi Lovato e Selena Gomez

Além da entrevista para a revista, Demi Lovato participou do polêmico programa Watch What Happens Live, apresentado por Andy Cohen. O programa é conhecido por explorar conflitos entre celebridades e revelar situações inesperadas, o que tornou a participação de Demi ainda mais comentada. Durante a conversa, o apresentador trouxe à tona Selena Gomez e questionou Demi sobre o recente lançamento do álbum colaborativo “I Said I Love You First”, produzido por Selena e Benny Blanco.

Demi Lovato elogiou o projeto e revelou qual música chamou mais sua atenção, destacando o talento de Selena e sua admiração pela amiga.

“Eu ouvi o álbum, realmente, um trabalho muito, muito bom. Adorei as músicas. ‘Bluest Flame’ foi a minha favorita […] Não poderia estar mais feliz por ela, está noiva. Só desejo o melhor.”

Essa não foi a primeira vez que Demi comentou sobre Selena nos últimos tempos. Recentemente, a cantora participou do programa Just Trish, apresentado por Trisha Paytas, e compartilhou com detalhes como a amizade entre as duas começou, lembrando os primeiros encontros que marcaram o início da relação.

“O mundo é pequeno. Nós nos conhecemos na fila do teste e nos tornamos amigas depois disso. Então, após o Barney, comecei a participar de concursos de beleza. Mais tarde, retornei ao programa e, em seguida, passei a fazer testes para comerciais e programas de TV.”

Selena Gomez e Demi Lovato protagonizaram uma das amizades teens mais acompanhadas da última década. Entre aproximações e desentendimentos, atualmente parece que as cantoras mantêm uma relação harmoniosa e positiva, fortalecendo o respeito e a admiração mútua.