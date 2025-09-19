Demi Lovato anuncia nova fase pop e álbum “leve”

Demi Lovato, aos 33 anos, está prestes a revelar uma nova faceta de sua carreira musical com o lançamento de seu nono álbum de estúdio, It’s Not That Deep. Em entrevista à revista PAPER, a cantora descreve o projeto como uma celebração de energia positiva, com faixas dançantes que refletem seu momento atual de vida.

“Não estou mais em um ponto em que preciso de baladas emocionais para lidar com traumas”, afirmou Lovato. “Minha vida agora é mais leve. Acabei de me casar, estou feliz, e queria que meu álbum transmitisse isso.”

A artista, conhecida por sua trajetória desde os tempos de Disney, se casou com o cantor e compositor Jordan “Jutes” Lutes em 25 de maio, em uma cerimônia íntima na praia de Santa Bárbara, Califórnia. Segundo fontes próximas, Demi nunca esteve tão radiante. “Ela realmente ama o Jordan. Ele é incrível para ela”, disse um amigo do casal à People.

Ao contrário de trabalhos anteriores, que exploravam temas mais densos e pessoais, It’s Not That Deep é voltado para a diversão e a celebração. “Algumas músicas podem ter profundidade, mas, pessoalmente, neste momento, não é tão profundo assim. A ideia é transmitir felicidade”, explicou a cantora.

O casal se conheceu em 2022, durante a produção do álbum Holy Fvck, e agora compartilha não apenas a vida pessoal, mas também a inspiração musical. O cenário da cerimônia, com vistas deslumbrantes do litoral, acrescentou um toque mágico ao casamento, embora momentos emocionantes tenham feito Demi Lovato se comover durante o evento.

Demi Lovato relembra como foi pedida em casamento por Jordan ‘Jutes’ Lutes

Recentemente, Demi Lovato relembrou em uma entrevista como o marido Jordan “Jutes” Lutes fez o pedido de casamento.

Segundo a Billboard, no programa “Morning Mash Up” da SiriusXm, Demi Lovato revelou que quando Lutes a pediu em casamento em dezembro de 2023, aprendeu a tocar violão para interpretar uma música que havia escrito para a ocasião especial.

“Ele aprendeu a tocar violão a música que ele compôs, e foi tão linda. Ele fez uma música que era sobre a nossa jornada juntos”, disse ao apresentador Stanley T sobre a música original. “Tinha todos esses pequenos easter eggs, e era tão especial e linda, e ele me pediu em casamento com isso, e foi tão atencioso, e ele é o máximo.”

Demi Lovato disse que nunca imaginou que o presente especial chegaria e foi pega completamente de surpresa, segundo a publicação. “Porque tínhamos conversado sobre noivado e ele disse: ‘Ok, sabe, não quero fazer isso este ano porque sinto que vai ficar ofuscado pelas festas de fim de ano’, então vamos revisitar o ano que vem, e eu disse: ‘É, tanto faz. Não tenha pressa’”, disse ela sobre a música cujo título não revelou. “E então ele me pediu em casamento, e eu fiquei tão chocada. Fiquei tão chocada e eu normalmente, eu não sou tipo, normalmente eu consigo sentir quando algo está por vir, mas fiquei tão chocada com isso.”

Vale lembrar que Demi Lovato e Lutes se casaram na Califórnia em 25 de maio. O músico coescreveu várias faixas do álbum Holy Fvck, de 2022, incluindo “Substance”, “Happy Ending” e “City of Angels”.

Vale destacar que o nono álbum de estúdio de Demi, It’s Not That Deep, será lançado em 24 de outubro, com os singles “Fast” e “Here All Night” já lançados. Demi Lovato disse à equipe do Mash Up que ela e Lutes trabalham “muito bem juntos“. “Ele a escreveu e eu fiquei tipo, ‘Espera aí, eu adoro isso!’ e ele, tipo, ‘Pode ficar com ela’“, disse ela sobre a música “In My Head”.