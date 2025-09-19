O que significa a volta de Madonna à Warner Records? Novo álbum a caminho? - (crédito: TMJBrazil)

Madonna está pronta para escrever um novo capítulo em sua trajetória musical. Após quase duas décadas longe da gravadora que moldou sua carreira, a Rainha do Pop confirmou seu retorno à Warner Records, onde esteve nos primeiros 25 anos de sua jornada artística.

O reencontro simboliza não apenas uma volta às origens, mas também a preparação para um lançamento aguardado pelos fãs: Confessions of a Dance Floor Part 2, previsto para 2026.

Em comunicado oficial, Madonna destacou a importância da parceria que a consagrou mundialmente. “De ser uma artista em dificuldades em Nova York a assinar um contrato para lançar apenas três singles, parecia que meu mundo nunca mais seria o mesmo, e de fato não foi.

A Warner Records sempre foi uma verdadeira parceira. Estou feliz por estar de volta e ansiosa para o futuro, fazendo música, o inesperado e, quem sabe, provocando conversas necessárias”, declarou a cantora de 67 anos.

O anúncio foi celebrado também pelos copresidentes da Warner Records, Tom Carson e Aaron Bay-Schuck. Para eles, a volta da artista representa um marco simbólico. “Este contrato é um momento histórico de ciclo completo. Madonna retorna à gravadora onde tudo começou, reafirmando sua influência incomparável e preparando o terreno para uma nova era de criatividade e impacto”, destacaram.

Esse retorno vem acompanhado de uma proposta ambiciosa: revisitar o espírito dançante de Confessions on a Dance Floor (2005), um dos álbuns mais icônicos da cantora. O projeto original trouxe hits como Hung Up, Sorry e Jump, consolidando Madonna como referência absoluta na música eletrônica e pop. Agora, quase 20 anos depois, a artista promete uma continuação à altura, novamente em colaboração com o produtor e DJ Stuart Price.

Madonna: De volta ao estúdio com Stuart Price

Price não é um nome qualquer na carreira da cantora. Ele foi responsável pela sonoridade inovadora de Confessions on a Dance Floor e já trabalhou com Madonna em diferentes momentos, incluindo o álbum American Life (2003) e turnês históricas como a Confessions Tour (2006) e a Celebration Tour (2023-2024).

No início de 2025, Madonna já havia dado sinais de que estava mergulhada em novas produções com o parceiro criativo. Em fevereiro, revelou nas redes sociais que vinha colocando “coração e alma” em novas músicas e que a criação musical era um verdadeiro “remédio para sua alma”.

Com o novo projeto, Madonna também encerra um hiato de sete anos sem álbuns de estúdio. O último foi Madame X, lançado em 2019, que explorou sonoridades globais e marcou uma fase experimental em sua discografia. Agora, com Confessions Part 2, a promessa é de um mergulho na pista de dança, resgatando a essência que fez dela um ícone pop incontestável.

O reencontro com a Warner Records sela, portanto, uma fase de renovação e, ao mesmo tempo, de reconhecimento das raízes. Para os fãs, a expectativa é de que Madonna una a experiência de uma carreira de quatro décadas com a energia que sempre a manteve no topo da cultura pop.