Qual era a estratégia de marketing da Anitta que não deu certo? - (crédito: TMJBrazil)

Anitta voltou a movimentar as redes sociais nesta quinta-feira (18) ao compartilhar, no reality “Estrela da Casa”, uma estratégia que havia planejado para sua carreira em 2024. Segundo a artista, o objetivo era “sumir” temporariamente dos holofotes e retornar no fim do ano com um projeto inédito e surpreendente.

No entanto, os planos acabaram frustrados quando boatos sobre cirurgias plásticas vieram à tona, forçando a cantora a se antecipar e reaparecer publicamente.

“Eu queria desaparecer e voltar totalmente diferente, com um projeto novo. Mas descobriram minhas plásticas e tive que aparecer!”, contou Anitta, com bom humor, ao conversar com os participantes da atração da TV Globo.

Ao contrário do que muitos imaginaram nos últimos meses, a redução no volume de lançamentos musicais de Anitta não foi um descuido ou pausa definitiva. Tratava-se de uma estratégia de imagem: criar expectativa, deixar os fãs em suspense e retornar com impacto.

Esse tipo de movimento é comum em carreiras internacionais, onde artistas como Beyoncé e The Weeknd já usaram o mistério e o “sumiço” como forma de valorizar novos ciclos criativos. Para Anitta, a ideia era voltar não apenas com músicas inéditas, mas também com uma nova estética visual.

O plano, no entanto, foi interrompido. O público notou mudanças físicas recentes na cantora e começou a especular sobre procedimentos estéticos, o que fez seu nome voltar aos trending topics de maneira inesperada. Segundo a própria Anitta, essa pressão acabou forçando sua reaparição antecipada.

“Eu vivo fazendo plástica, às vezes ninguém percebe, às vezes descobrem. Dessa vez, falaram até que eu tava morrendo, recebi mensagem póstuma! Aí não deu pra segurar”, brincou a cantora durante o programa.

Anitta: Novo projeto divide expectativas

Além de falar sobre a estratégia frustrada, Anitta também levantou polêmica ao revelar que está preparando um projeto experimental, que pode não agradar a todos os fãs. “Eu sempre lanço coisas que sei que eles vão amar. Mas agora estou fazendo algo que talvez não curtam tanto. É um experimento meu”, disse, sem revelar mais detalhes.

A fala imediatamente gerou debate nas redes sociais. Parte do público acredita que ela se referia a parcerias recentes, como “Romeo” e “Parado No Bailão (Mundial)”. Outros apostam em um novo álbum de estúdio ainda não anunciado.

Anitta, no entanto, reforçou que, mesmo em projetos mais ousados, sempre reserva faixas pensadas para agradar seus seguidores fiéis. “Senão você perde a liberdade artística que fez as pessoas gostarem de você em primeiro lugar”, explicou.

Seja como for, a artista deixou claro que continua observando de perto a reação do público e até recrutou fãs para integrar sua equipe. A estratégia de desaparecer pode não ter funcionado como planejado, mas a repercussão mostra que qualquer movimento de Anitta gera expectativa e mantém seu nome em alta no cenário musical.