Ed Sheeran revela planos para álbum póstumo

Ed Sheeran já pensa no futuro da própria obra — inclusive no que será lançado após sua morte. Em entrevista ao radialista Zane Lowe, da Apple Music, o cantor britânico contou que tem preparado um projeto inédito e inusitado: um álbum póstumo batizado de Eject, que ficará sob os cuidados de sua esposa, Cherry Seaborn.

Aos 34 anos, Sheeran lançou na última sexta-feira (12) seu oitavo disco de estúdio, Play, mas fez questão de destacar que sua mente está em um projeto de longo prazo. “Está no meu testamento, e Cherry vai escolher as faixas”, afirmou.

O artista explicou que a ideia é reunir composições de diferentes fases de sua carreira, inclusive músicas escritas quando ainda era adolescente. “Quero montar um álbum com tudo que produzi desde os 18 anos e selecionar as 10 melhores. É como imaginar Paul McCartney deixando gravações inéditas dos Beatles para o público”, disse.

Segundo Sheeran, o lançamento só acontecerá depois de sua morte, diferentemente de outros álbuns póstumos que acabam surgindo sem planejamento. “Não quero que alguém pegue qualquer coisa e simplesmente lance. Quero que seja algo pensado e feito da forma certa”, reforçou.

Essa não é a primeira vez que o cantor fala sobre o assunto. Em 2023, à revista Rolling Stone, ele já havia mencionado o desejo de criar um “álbum perfeito” ao longo da vida e deixar registrado em testamento que seria divulgado apenas postumamente.

Além de Play, Sheeran trabalha em um conceito mais amplo de dez discos, inspirados em símbolos e funções, seguindo a lógica de sua famosa série matemática (+, x, ÷, – e =). O cantor revelou que até a estrutura do projeto foi influenciada pelo cineasta Quentin Tarantino, conhecido por planejar sua carreira em dez filmes.

Brincando com a ideia, o músico disse que alguns podem estranhar a decisão. “Muita gente vai achar bizarro, mas tenho certeza que meus fãs vão achar fascinante. Mesmo do túmulo, ainda vou surpreender”, concluiu.

Ed Sheeran revela incômodo com semana de lançamento de álbuns

Ed Sheeran está em contagem regressiva para lançar seu novo álbum Play, mas, ao contrário do que muitos poderiam imaginar, o cantor britânico não encara esse momento como uma celebração. Em entrevista ao programa Heart Breakfast, apresentado por Jamie Theakston e Amanda Holden, Sheeran confessou que a semana de lançamento é, para ele, a parte mais desgastante de toda a carreira artística.

Conhecido por seu estilo acessível e por músicas que frequentemente ocupam o topo das paradas, Ed Sheeran revelou que precisa quase “tampar os ouvidos” diante da enxurrada de críticas que surgem nesses dias. “Adoro compor e fazer turnês, mas nunca gostei do lançamento em si. É uma semana em que parece que todos querem reclamar do seu trabalho. Passada essa fase, os fãs encontram o disco, absorvem e aí sim começa a parte boa: a turnê”, explicou o artista.

O novo projeto, Play, promete ser um dos mais pessoais da carreira do cantor. Segundo Sheeran, as composições mergulham em temas ligados ao amor, à esposa Cherry Seaborn e às filhas do casal. Essa abertura emocional intensifica o sentimento de vulnerabilidade durante o lançamento.

“Este é um álbum em que compartilho muito da minha vida íntima. Quando coloco isso no mundo, sinto-me exposto. São três anos de trabalho que, de repente, ficam sujeitos a todo tipo de opinião. Por isso, a semana de lançamento acaba sendo a mais pesada”, disse o cantor.

Apesar do desconforto, Sheeran também reforça que o impacto inicial não define a longevidade de um projeto musical. “Sempre acontece o mesmo: o disco sai, as pessoas falam, depois seguem em frente. Aí os fãs de verdade começam a descobrir as músicas e é quando tudo faz sentido”, comentou.

Além de falar sobre o novo álbum, Sheeran aproveitou para esclarecer os boatos sobre uma possível mudança definitiva para os Estados Unidos. O cantor, que passa longos períodos no país durante turnês, garantiu que seu coração permanece no Reino Unido.

“Não vou me mudar para os Estados Unidos. Já vivi temporadas lá desde 2012, isso sempre fez parte da minha carreira, mas minha vida é em Suffolk. Sou britânico de corpo e alma, gosto de levar meus filhos aos jogos do Ipswich Town. Minha base é aqui”, afirmou.

A declaração encerra meses de especulações de que Sheeran teria deixado a Inglaterra para viver permanentemente em solo americano. Segundo o próprio artista, a rotina em turnê exige estadias prolongadas fora, mas seu vínculo com a família e com a cultura britânica segue inabalável.