Cardi B lança “Am I The Drama?” e divide opiniões da crítica

Depois de sete anos de expectativa, Cardi B finalmente lançou seu segundo álbum de estúdio, “Am I The Drama?”, nesta sexta-feira (19). O projeto chega às plataformas digitais carregado de expectativas, colaborações de peso e um forte discurso de poder, mas também desperta debates sobre sua extensão e consistência.

A rapper, consagrada como uma das artistas mais influentes do hip-hop atual, aposta em uma mistura de agressividade lírica e presença carismática para consolidar seu reinado. O disco, porém, não passa despercebido pela crítica, que se divide entre elogios ao impacto de Cardi e ressalvas quanto à duração e estrutura do trabalho.

Desde o sucesso de “Invasion of Privacy” (2018), Cardi B construiu uma carreira marcada por singles explosivos, presença em premiações e um protagonismo cultural que vai além da música. Por isso, a chegada de “Am I The Drama?” se tornou um marco não apenas para os fãs, mas também para a indústria fonográfica, que aguardava a prova de fogo da artista em seu segundo álbum.

Segundo o Rolling Stone, o lançamento confirma o peso de Cardi no cenário global. A revista avaliou o disco com 4,5 estrelas e destacou o tom de revanche da rapper: ela aparece mais determinada do que nunca a reafirmar seu lugar, com letras afiadas e batidas intensas.

Já o The Guardian deu 4 estrelas e enalteceu a força do repertório, ainda que tenha levantado questionamentos sobre o tamanho do projeto. Com 70 minutos de duração, o álbum remete a uma época em que artistas lotavam CDs para demonstrar grandeza. Para a publicação, essa escolha funciona em partes, mas também abre espaço para momentos menos inspirados.

O The Times, por outro lado, foi mais contido e deu 3 estrelas. O jornal britânico argumenta que Cardi B poderia ter reduzido o número de faixas para criar uma experiência mais coesa. Ainda assim, reconhece que a estratégia reflete bem a lógica do streaming atual: lançar muitos sons e deixar o público escolher os favoritos para suas próprias playlists.

Já a Clash Music deu nota 7, elogiando especialmente a participação de Janet Jackson, considerada um dos pontos altos do álbum. No entanto, algumas faixas não corresponderam à expectativa criada pela grandiosidade do projeto.

Cardi B: Um álbum pensado para o momento

Apesar das divergências, um consenso aparece entre os críticos: Cardi B entende como poucos o consumo musical da era digital. O excesso de faixas, as colaborações variadas e a presença de refrões impactantes não são aleatórios, mas parte de uma estratégia calculada para manter sua música em destaque nas plataformas de streaming.

Com isso, “Am I The Drama?” se consolida como um álbum ambicioso e multifacetado. Talvez não seja perfeito, mas reafirma a força de Cardi B como uma artista que não tem medo de arriscar e que continua a dominar as conversas no hip-hop mundial.