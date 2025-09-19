Bad Bunny domina indicações ao Grammy Latino 2025 com 12 nomeações

A Academia Latina da Gravação divulgou nesta terça-feira (16) a lista oficial de indicados para a 26ª edição do Grammy Latino, e um nome se destacou com força: Bad Bunny. O astro porto-riquenho lidera as nomeações com 12 indicações, consolidando-se mais uma vez como um dos artistas mais influentes da música latina.

Entre as principais categorias em que aparece estão Gravação do Ano, Álbum do Ano e Canção do Ano. O detalhe curioso é que o cantor conseguiu competir consigo mesmo em algumas dessas áreas: seus sucessos “Baile Inolvidable” e “DtMF” estão indicados tanto a Gravação quanto a Canção do Ano.

Nascido Benito Antonio Martínez Ocasio, o porto-riquenho se tornou um fenômeno mundial ao misturar reggaeton, trap latino e influências globais em sua música. Sua capacidade de transitar entre estilos, mantendo uma identidade forte, tem sido um dos pontos que explicam seu sucesso e, agora, seu destaque absoluto na maior premiação da música latina.

As 12 indicações deste ano refletem não apenas a popularidade de seus lançamentos, mas também a consistência de sua carreira. Bad Bunny já acumula prêmios anteriores no Grammy Latino e no Grammy norte-americano, sendo considerado um dos grandes responsáveis por levar o espanhol e os ritmos latinos ao topo das paradas globais.

Apesar do favoritismo de Bad Bunny, a competição está longe de ser simples. Na categoria Gravação do Ano, ele terá que disputar com nomes como Karol G, Alejandro Sanz, Natalia Lafourcade, Jorge Drexler & Conociendo Rusia, Zoe Gotusso, CA7RIEL & Paco Amoroso e também com a brasileira Liniker.

Liniker, que já entrou para a história em 2022 como a primeira artista trans a vencer um Grammy Latino, volta a ser destaque este ano com sete indicações. Negra, trans e nascida no Brasil, ela foi reconhecida em três das quatro categorias mais importantes da noite: Álbum do Ano, Canção do Ano e Gravação do Ano. Sua presença reafirma a importância da diversidade e da representatividade dentro da indústria musical.

Bad Bunny: O peso cultural do Grammy Latino

A edição de 2025 do Latin Grammy Awards terá ainda mais relevância por conta do cenário atual da música latina. Cada vez mais, artistas que cantam em espanhol e português estão conquistando espaços globais, seja nas paradas de streaming, em turnês internacionais ou em colaborações de alto nível.

O Grammy Latino reconhece álbuns e canções lançados entre 1º de junho de 2024 e 31 de maio de 2025, contemplando toda a produção artística da região no período. A cerimônia de entrega acontecerá em 13 de novembro, em Las Vegas, reunindo os maiores nomes da música latina em uma noite marcada por diversidade, emoção e disputas acirradas.

Com Bad Bunny liderando a lista e Liniker fazendo história novamente, o Grammy Latino 2025 promete ser uma das edições mais memoráveis da premiação.